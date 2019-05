Zachmurzenie, deszcz i burze. Pogoda na weekend nie wygląda optymistycznie

W sobotę 11 maja zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W pasie od Wybrzeża i Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką po Jurę Krakowsko-Częstochowską na ogół bez opadów. Poza tym przelotne opady deszczu do 5-20mm, na wschodzie oraz południowym zachodzie kraju burze z gradem. Od 16 st. na Pomorzu do 20 w Małopolsce. Wiatr zachodni, skręcający na zachodzie na południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90km/godz.

W niedzielę 12 maja zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na krańcach wschodnich kraju bez opadów. Poza tym okresami deszcz do 10-20mm, w centrum i na południu burze. Od 12 st. na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej do 22 na Podkarpaciu. Wiatr południowo-wschodni, tylko na zachodzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90km/godz.

W poniedziałek 13 maja będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5mm. Od 12 st. w centrum kraju i na Śląsku do 15 na Podkarpaciu. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60km/godz.