Kolejna dyskusja Pawłowicz z Sikorskim na Twitterze. „Pani walczyła z komuną pisząc w komunistycznej prasie”

Ponad tydzień po tym, jak Radosław Sikorski napisał na Twitterze do Krystyny Pawłowicz „bujaj się, wariatko”, doszło między nimi do kolejnej podobnej dyskusji i ponownego użycia tego sformułowania przez byłego szefa MSZ w kierunku posłanki PiS. O co poszło tym razem?

Radosław Sikorski zamieścił na Twitterze grafikę z Foreign Policy i napisał: „Aż dziw, że Prezes nie ogłosił jeszcze, że zbudujemy lotniskowie” . Sikorskiemu zdecydowała się odpowiedzieć posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz. „fantastycznych opowieści o pana afgańskim bohaterstwie na zapleczu walk i »frontowych« fotek w gustownym »wojennym« ubranku nic nie »przebije«. Żaden lotniskowiec” – napisała. W odpowiedzi na ten komentarz Sikorski zamieścił zdjęcie artykułu zatytułowanego „Wspólne przedsiębiorstwa polsko-radzieckie” , podpisanego nazwiskiem Krystyny Pawłowicz. Obok dodał też zdjęcie wykonane przez niego, które zamieszczone zostało w magazynie „The Observer” . „W 1987 roku Pani opublikowała ten artykuł, a ja to zdjęcie” – napisał. „Bujaj się, wariatko” – powtórzył po raz kolejny swoje słowa z ubiegłego tygodnia, kierowane do Pawłowicz. „Nie dość,że jest pan prostym narcyzem,to nie umie pan też czytać” – zarzuciła w odpowiedzi Sikorskiemu posłanka. „Ten artykuł był wtedy JEDYNYM prawnym opisem ujawniającym NIEJAWNE uchwały RM, DEMASKUJĄCYM SPOSÓB PASOŻYTOWANIA Rosji na Polsce i zgody PZPR na to. Ambasada USA zrobiła tłumaczenie i spotkali się ze mną w tej sprawie” – wyjaśniła. „Tak, tak, Pani walczyła z komuną pisząc w komunistycznej prasie” – odpowiedział Sikorski. „A propos, właśnie zadzwoniono do mnie z Pałacu Buckingham z informacją, że jeszcze jeden taki tekst o księciu Archim i Królowa Elżbieta przestanie Panią śledzić na Twitterze” – napisał.