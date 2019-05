Biedroń: W Polsce jest jedna kobieta, która jest dobrze traktowana. To Matka Boska

– Nie ma wolności bez wolności dla kobiet. Nie ma równości bez równości dla kobiet. Demokracja bez kobiet to półdemokracji. To są nasze wartości, wartości,które sprawiły, że sprawiły Wiosna, które przywiodły nas dzisiaj tutaj – stwierdził Robert Biedroń podczas konwencji Wiosny w Poznaniu. – Ta pierwsza grupa to oczywiście kobiety. W Polsce jest aż 19 milionów Polek, które wciąż, w kraju w centrum Europy w 2019 roku, nie mają gwarancji równych praw. Ta druga grupa to polscy księża – 30 tysięcy mężczyzn oczywiście, którzy trzęsą całą Polską – mówił Biedroń.

Polityk podkreślił, że „każdego roku tysiące kobiet w Polsce zmuszone są przerwać ciąże w sposób nielegalny, bo państwo do tej pory chowało głowę w piasek i to się musi zmienić”. – Koniec piekła kobiet. To barbarzyństwo – tłumaczył. Według byłego prezydenta Słupska dziś Polska nie jest krajem dla kobiet. – Polska jest krajem dla biskupów i działaczy partyjnych PiS. Koloratka jak legitymacja partyjna dzisiaj służy jako bankomat do Skarbu Państwa, jako bicz na niepokorne kobiety, niepokornych artystów, na niepokorne organizacje pozarządowe, na niepokornych Polaków i Polki. Musimy to zmienić. Chcemy wolnej Polski, demokratycznej Polski – powiedział.

„Utrzymywaliście przez lata kaganiec na wolność artystyczną”

Lider Wiosny wskazał, że „jest jedna kobieta, i to trzeba im oddać, która jest w Polsce naprawdę dobrze traktowana”. – Wystarczy tylko, że domalujesz jej tęczę nad głową na przykład, i od razu w twoim domu zjawia się policja. Ta Matka Boska myślę, że gdyby dzisiaj mogła przemówić, stanęłaby po stronie kobiet, które w czarnych protestach solidarne, stojące obok siebie z solidarnymi mężczyznami w tym proteście, walczyły o równe traktowanie, o swoją godność. Jestem pewien, że dzisiaj ten symbol wiary katolickiej byłby z nimi – ocenił lider Wiosny.

– Panie ministrze Brudziński, Grzegorzu Schetyno, Włodzimierzu Czarzasty, nie mieliście odwagi zmieniać art. 196 Kodeksu karnego. Co więcej, głosami SLD wprowadziliście ten artykuł. Głosami PO i PSL utrzymywaliście przez lata ten kaganiec na wolność artystyczną, słowa. Dzisiaj tutaj stąd, z miasta wolności Poznania musi iść jasny przekaz. My jako Wiosna będziemy mieli odwagę i będziemy zdeterminowani aby w końcu i nareszcie znieść ten artykuł – stwierdził Robert Biedroń na konwencji w Poznaniu.

Czytaj także:

Tusk skomentował sprawę „tęczowej” Matki Boskiej: Nie mieści mi się to w głowie