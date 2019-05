Max Kolonko apeluje do Trumpa, aby nie przyjeżdżał do Polski. „Rząd PiS wykorzysta to propagandowo”

Od jakiegoś czasu w mediach trwają spekulacje odnośnie wizyty Donalda Trumpa w Polsce. W rozmowie z TVN24 Andrzej Duda mówił, że wystosował zaproszenie do prezydenta USA i liczy na to, że do końca września nastąpi jakieś spotkanie. Wcześniej pojawiały się informacje, że amerykański przywódca miałby przylecieć do Polski 1 września na uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. – Mamy nieoficjalne sygnały, że Donald Trump będzie 1 września na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Polsce – zdradził na antenie Polsat News Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Na chwilę oficjalnie potwierdzono jedynie, że prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda otrzymali oficjalne zaproszenie do złożenia wizyty w Białym Domu w czerwcu.

Tymczasem jak się okazuje, nie wszystkim przypadł do gustu pomysł zaproszenia do Polski Donalda Trumpa. Dziennikarz Mariusz Max Kolonko zbiera podpisy pod petycją, w której domaga się od amerykańskiego prezydenta, aby ten nie przyjął zaproszenia do Polski. „Socjalistyczny rząd PiS chce wykorzystać propagandowo ewentualną wizytę Donalda Trumpa w Polsce przed wyborami do Sejmu 2019 dla własnej korzyści politycznej” – tłumaczy dziennikarz.