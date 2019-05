Sondaż. Kto jest najwybitniejszym polskim politykiem?

30,2 procent badanych uważa, że najwybitniejszym polskim politykiem jest szef Rady Europejskiej Donald Tusk. 17,5 procent wskazało z kolei prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Co piąty (21,5 proc.) pytany, wymienił inne nazwiska, a blisko co trzeci (30,8 proc.), nie umiał zająć w tej kwestii jednoznacznego stanowiska.

Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research doprecyzował, że Donalda Tuska częściej wskazywały osoby o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym (41 procent), badani o dochodzie netto powyżej 5000 zł (40 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (39 proc.). – Wraz ze wzrostem wieku rósł też odsetek osób, dla których Donald Tusk jest obecnie najwybitniejszym polskim politykiem – z 14 proc. w najmłodszej grupie wiekowej, do 39 proc. w grupie powyżej 50 lat. Jarosława Kaczyńskiego częściej wskazywali badani w wieku 25-34 lata (19 proc.), o wykształceniu średnim (20 proc.), dochodzie netto do 1000 zł (24 proc.) oraz mieszkańcy największych miast (21 proc.) – wyjaśnił Zimolzak.

Badanie SW Research na zlecenie serwisu rp.pl przeprowadzono w dniach 7-8 maja 2019 roku na próbie 800 osób reprezentatywnej dla populacji Polski pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania.