Kaczyński: Wysokie kary za pedofilię będą dotyczyły wszystkich, także księży i celebrytów

Kaczyński podczas przemówienia wyraźnie nawiązywał do filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” , który od wczoraj oglądać można w serwisie YouTube. – Jesteśmy atakowani w sposób bezecny przez naszych przeciwników, ze względu na zjawiska, które miały miejsce w Kościele. To my podjęliśmy walkę z pedofilią, wprowadziliśmy rejestr pedofilii. A kto protestował, krzyczał o wolności? PO – mówił podczas konwencji Jarosław Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział w tej kwestii zmiany w Kodeksie karnym – zwiększenie wymiaru kar za pedofilię. – Nie będzie "zawiasów", będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia! A szczególnie surowo karani będą ci, którym powierzono pieczę nad dziećmi. To dotyczy wszystkich, również księży. Ale też znanych celebrytów! – zaznaczył. – Granica odpowiedzialności karnej, jeśli chodzi o wiek ofiary jest zarysowana bardzo nisko – 15 lat; ona będzie podwyższona. I niech nikt nie mówi o efebofilii – dodał.