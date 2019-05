Kaczyński: Wysokie kary za pedofilię będą dotyczyły wszystkich, także księży i celebrytów

Kaczyński podczas przemówienia wyraźnie nawiązywał do filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” , który od wczoraj oglądać można w serwisie YouTube. – Jesteśmy atakowani w sposób bezecny przez naszych przeciwników, ze względu na zjawiska, które miały miejsce w Kościele. To my podjęliśmy walkę z pedofilią, wprowadziliśmy rejestr pedofilii. A kto protestował, krzyczał o wolności? PO – mówił podczas konwencji Jarosław Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział w tej kwestii zmiany w Kodeksie karnym – zwiększenie wymiaru kar za pedofilię. – Nie będzie "zawiasów", będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia! A szczególnie surowo karani będą ci, którym powierzono pieczę nad dziećmi. To dotyczy wszystkich, również księży. Ale też znanych celebrytów! – zaznaczył. – Granica odpowiedzialności karnej, jeśli chodzi o wiek ofiary jest zarysowana bardzo nisko – 15 lat; ona będzie podwyższona. I niech nikt nie mówi o efebofilii – dodał.

Kaczyński odniósł się też do sprawy reżysera Romana Polańskiego. – Nie można mówić, zacytuję, że „13-latki wskakują do łóżek dorosłych mężczyzn” , a dziś nas oskarżać, że my to osłaniamy. To oni to osłaniali! – podkreślił. – Ani nagroda Nobla, ani nic innego nie zwalnia od odpowiedzialności w tego typu sprawach (...) Czy czyny nielicznych księży mają upoważniać do ataku na Kościół? Ataku na katolików? Nie proszę państwa! To nie jest żadna podstawa – dodał.

