Kontrowersyjne materiały „Wiadomości” TVP o pedofilii i „atakach na Kościół”

W sobotnim wydaniu „Wiadomości” wyemitowano materiał zatytułowany „Podwójne standardy opozycji”. Widzowie dowiedzieli się z niego, że „Grzegorz Schetyna wziął na celownik Kościół i próbuje wpisać antykościelną retorykę w kampanię wyborczą”. W dalszej części programu wypowiedział się publicysta „Gazety Polskiej” oraz ks. prof. Paweł Bortkiewicz, który powiedział, że Koalicja Europejska manipuluje pewną skalą zjawisk w Kościele. Później pokazano także Piotra Z., byłego radnego PO ze Słupska, którego w 2012 roku skazano za pedofilię oraz byłego działacza PO z Gniezna, który także dopuścił się wykorzystywania dzieci. O tym, że był on katechetą, a obaj mężczyźni zostali wyrzuceni z PO po tym, jak sprawa wyszła na jaw, nie wspomniano. Co ciekawe, z problemem pedofilii powiązano także...prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Jak? Dziennikarz „Wiadomości” poinformował widzów, że otrzymała ona tą samą nagrodę, co oskarżony o wykorzystywanie dzieci Daniel Cohn-Bendit.

Skazani za pedofilię wśród murarzy i ślusarzy

W niedzielnym wydaniu „Wiadomości” TVP także pojawił się materiał Macieja Sawickiego o rzekomym ataku polityków opozycji na Kościół. Dziennikarz wspomniał o filmie Tomasza Sekielskiego jednak tylko jednym zdaniem – widzowie dowiedzieli się, że jednym z duchownych oskarżonych o pedofilię jest były kapelan Lecha Wałęsy. Sawicki przytoczył statystyki MSWiA z których wynika, że zaledwie kilku spośród 1500 skazanych pedofili to księża. Znacznie więcej skazanych było wśród murarzy, ślusarzy czy osób, które nie mają określonego zawodu. W materiale wypowiedzieli się kościelni hierarchowie – abp Jędraszewski mówił o posługiwaniu się kłamstwem antykościelnym w celu osiągnięcia korzyści. Przytoczono także fragment kazania abp Głódzia, który w Krakowie stwierdził, że „w Polsce nadszedł czas, kiedy mówi się nie Chrystusowi, Kościołowi, wspólnocie katolickiego narodu, normom chrześcijańskiej moralności, kulturze duchowej”.

W dalszej części serwisu informacyjnego TVP stwierdzono, że antykościelna kampania rozpoczęła się od filmu „Kler” Wojciecha Smarzowskiego. Przypomniano także rzekomy „wulgarny atak na Kościół Leszka Jażdżewskiego przed wykładem Donalda Tuska, któremu towarzyszyły śmiechy i brawa elit Koalicji Europejskiej”. Stwierdzono także, że „politycy opozycji bronią osób, które sprofanowały wizerunek Matki Boskiej tęczową aureolą”. Ponownie wspomniano o dwóch byłych działaczach PO, którzy zostali skazani za pedofilię oraz Romanie Polańskim, którego mieli bronić politycy opozycji.

Na koniec przytoczono słowa prezesa PiS, który podczas konwencji partii mówił o tym, że „ręka podniesiona na Kościół, to ręka podniesiona na Polskę”. Podkreślono również, że Jarosław Kaczyński zapowiedział zaostrzenie kar dla pedofilów. – Otóż nie będzie zawiasów za pedofilię. Będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia. I to dla wszystkich, niezależnie od tego, skąd są, jakie funkcje społeczne pełnią. A szczególnie surowo karani będą ci, którym dzieci zostały powierzone, którzy mają pieczę nad dziećmi. I to dotyczy oczywiście także księży, ale to dotyczy wszystkich, także znanych celebrytów. To my podjęliśmy walkę z pedofilią. Wprowadziliśmy rejestr pedofilii. A kto się przeciwstawiał? Kto krzyczał o wolności? Platforma Obywatelska – powiedział prezes PiS.