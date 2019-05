„Tylko nie mów nikomu”. Manuela Gretkowska: Chce mi się rzygać po przeczytaniu postu Hołowni

Film braci Tomasza i Marka Sekielskich zatytułowany „Tylko nie mów nikomu” został udostępniony w serwisie YouTube w sobotę 11 maja. Do tej pory obejrzało go 6 864 856 osób, a liczba ta wciąż rośnie. Dokument o pedofilii w Kościele jest szeroko komentowany. Jedną z opinii na jego temat jest wpis Szymona Hołowni.

Wpis Szymona Hołowni

„Nie wiem, czy ten film coś zmieni. Antyklerykałów wbije w ich »a nie mówiłem«, ślepych obrońców Kościoła przed Jezusem utwierdzi w tym, że to oni są ofiarami, nie dzieci zmuszane do tych wszystkich obrzydliwości, o których mówią Sekielskiemu, do seksualnego zaspokajania księży, którym po dziecięcemu ufały. Chciałbym wierzyć, że choćby dla kogoś – choćby garstki biskupów, księży, zakonnic, świeckich, będzie szczepionką, po której reagować będą na każdy sygnał prawdopodobnego dramatu. W końcu – jak trafnie zauważyła jedna z bohaterek, gwałcona na plebanii jako siedmiolatka przez księdza Jana A. – czy Jezus dobierał się do małych dzieci?!” – pisał na Facebooku Szymon Hołownia.

Czytaj także:

Hołownia skomentował film Sekielskiego o pedofilii w Kościele. „Zwyczajnie rzygać mi się chce”

Gretkowska reaguje na wpis Hołowni

Wpis ten nie przypadł do gustu Manueli Gretkowskiej. Pisarka przeanalizowała zawarte w nim tezy. „Woody Allen polskiego katolicyzmu – Szymon Hołownia, komentując wstrząsający dokument »Tylko nie mów nikomu« opowiedział dowcip. Suchar sprzed 500 lat” – napisała. „Pół tysiąca lat temu protestanci poczuli gniew i odeszli z Kościoła, wiedząc że nie da się go zreperować, właśnie przez jego »instytucjonalny wymiar«. Już wtedy dom, którego Hołownia nie chce dzisiaj opuścić, miał przegniłe fundamenty, zmurszałe mury i dziurawy dach. A od tego czasu nazbierało się jeszcze sporo gruzu pod dywanem” – pisze publicystka.

Następnie Gretkowska odniosła się do fragmentu, w którym Hołownia pisze, że „chciałby wierzyć, że choćby dla garstki (...) będzie szczepionką, po której reagować będą na każdy sygnał prawdopodobnego dramatu” . „Czy ktoś uważający się za katolickiego intelektualistę, naprawdę sądzi, że pedofilia to jedyny problem polskiego Kościoła? Przyznać się, odpokutować i dalej ubogacać »wymiar instytucjonalny«? Nie czytał »Sodomy« i nie rozumie, że te zakonnice, księża, nawet biskupi mający »reagować« niewiele mogą w »sodomskiej« machinie Watykanu? Że to nie papieże i kardynałowie zaczęli zwalczać kościelnych przestępców, ale ludzie spoza Kościoła, bo mogli…” – pisze Gretkowska.

Dalej odnosi się do tego, że Hołownia przerwał oglądanie filmu Sekielskiego, bo jak napisał, „chce mu się rzygać” . „A mi się chce rzygać, zwyczajnie po przeczytaniu jego postu, bo jest kolejną zapowiedzią pucowania ruiny, w której już nikt normalny nie chciałby zamieszkać. Jak bardzo bezdomnym duchowo trzeba być, żeby nie czuć smrodu jej zgnilizny? Lewych finansów, prześladowania kobiet, zakłamania, pychy i chciwości. Ale Polak potrafi. Za pomocą polskiego hydraulika naprawimy watykańskie szambo, które teraz wybiło. Nie życzę nikomu renowacji gówna” – zakończyła.

Czytaj także:

„Tylko nie mów nikomu”. Tomasz Sekielski dla „Wprost”: Ten temat rozjechał mnie emocjonalnie