Arkadiusz Kraska: Nie mam za co żyć. Nie nadaję się do pracy

Arkadiusz Kraska 7 marca 2001 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo w Szczecinie we wrześniu 1999 roku. W lipcu 2011 roku wyrok utrzymał Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Mężczyzna wyszedł na wolność 6 maja po tym, jak Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie wyroku i wykonywanie kary. Kraska oczekuje na rozstrzygnięcie wniosku o wznowienie postępowania i uniewinnienie na wolności. 9 lipca wniosek ten ma zostać rozpatrzony.

W rozmowie z Polsat News Arkadiusz Kraska poinformował, że przedstawił w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismo o przyznanie renty socjalnej. Jak tłumaczył, „wypuszczono go i żadnych świadczeń nie ma” . – Nie mam za co żyć. To przykre, bo nie nadaję się do pracy. Mam to stwierdzone, byłem na konsultacjach psychiatrycznych – podkreślił. Jak mówił, usłyszał dziś od urzędniczki, że „premier będzie miał to dzisiaj na swoim biurku” . – Wydaje mi się, że to jest rzecz oczywista, że państwo nasze, w takiej sytuacji w jakiej ja się znajduję, powinno po prostu pomóc, żebym zaczął normalnie żyć – podkreślił. – Razem z żoną, siostrą, z przyjaciółmi, jakoś damy radę. Wspierają mnie, tylko oni też mają własne rodziny, więc nie chciałbym być problemem dla nich – powiedział.

„Dalsza izolacja skazanego nie powinna być kontynuowana”

Sąd Najwyższy zadecydował o wstrzymaniu wykonania wobec Arkadiusza K. wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 2001 roku. Poinformowano, że „w sprawie zachodzi obecnie wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie – w wyniku rozpoznania wniosku prokuratora – do uchylenia wyroków sądów I oraz II instancji, czego domaga się prokurator”. „Nie przesądzając ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii zasadności całości wniosku o wznowienie, zwłaszcza tak obszernego jak w niniejszej sprawie, należy podkreślić, że podnoszone w nim wielowątkowe zagadnienia natury faktycznej i prawnej, dotyczące szeregu powołanych dowodów we wskazanym piśmie procesowym, wskazują na trafność nadzwyczajnego środka zaskarżenia w aspekcie przede wszystkim żądania wydania orzeczenia pierwotnego w postaci uchylenia wskazanych na wstępie wyroków" – czytamy w uzasadnieniu, które publikuje Wirtualna Polska. Sąd Najwyższy zdecydował, że dalsza izolacja skazanego nie powinna być kontynuowana do chwili rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania.

