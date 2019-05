Stan Borys ponownie trafi do szpitala. Piosenkarz zawiesza karierę

Na początku lutego Stan Borys przeszedł udar. Po kilku dniach został przewieziony do ośrodka rehabilitacyjnego. Teraz ponownie zostanie poddany hospitalizacji. – Zaniepokoił nas fakt, że Stan bardzo szybko się męczy. Lekarze zdecydowali, że musi przejść skomplikowane badania kardiologiczne. Tak więc za kilka dni znów przewieziony zostanie do szpitala – powiedziała partnerka wokalisty Anna Maleady w rozmowie z dziennikarzami „Faktu”.

Stan Borys został częściowo sparaliżowany. Od tego momentu poddawany jest rehabilitacji. Wciąż ma kłopoty ze zdrowiem, które uniemożliwiają mu koncertowanie. Pojawiły się także zaburzenia pola widzenia. – Tak więc z oddziału kardiologicznego Stan trafi bezpośrednio na okulistykę. Poważnie obawiamy się bowiem o jego wzrok – dodała. Partnerka muzyka poinformowała również dziennikarzy, że wokalista „zawiesza swoją aktywność muzyczną”.

„Jego stan jest poważny”

W lutym 2019 roku Fakt.pl informował, że Stan Borys przeszedł udar niedokrwienny. Piosenkarz miał paraliż lewej strony ciała, stracił również czucie w lewej ręce. – Jego stan jest poważny. To nie jest byle co, ale można powiedzieć, że miał szczęście w nieszczęściu. Udar nie zrobił w jego organizmie dużego spustoszenia. Ale nie ma co się oszukiwać, są deficyty, które będą musiały być rehabilitowane. Będziemy walczyć – powiedziała wówczas Ania Maelady, partnerka muzyka, w rozmowie z Wirtualną Polską.

Czytaj także:

Reżyser „La La Land” kręci serial dla Netfliksa. W roli głównej Joanna Kulig