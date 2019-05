Kolejne reakcje po filmie „Tylko nie mów nikomu”. Poseł Michał Stasiński: Biskup Tyrawa powinien odejść

– Musi odejść (biskup Tyrawa – red.), bo jest bezpośrednio zamieszany w proceder tuszowania i utrudniania pociągnięcia do odpowiedzialności Pawła Kani. Co szczególnie obrzydliwe, przeniósł ówczesnego księdza Kanię, godził się na możliwe popełnienie kolejnego przestępstwa – powiedział poseł Platformy Obywatelskiej Michał Stasiński w rozmowie z dziennikarzami portalu wyborcza.pl.

Z kolei poseł Paweł Olszewski skierował w tej sprawie pismo do arcybiskupa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Polityk podkreślił, że po udostępnieniu filmu „Tylko nie mów nikomu” opinia publiczna oczekuje oczyszczenia „szeregów Kościoła”, z osób które dopuszczały się tego typu przestępstw lub pomagały w ich tuszowaniu. „W związku z niezwykłą wagą sytuacji, zwracam się do Arcybiskupa z postulatem odwołania z funkcji Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Biskupa Jana Tyrawy. Biskup Tyrawa, jak wskazuje emisja filmu, jest bezpośrednio zamieszany w tuszowanie i utrudnianie pociągnięcia do odpowiedzialności za pedofilię Pawła Kani” – napisał Olszewski.

„Tylko nie mów nikomu"

Premiera filmu „Tylko nie mów nikomu” została zaplanowana na sobotę 11 maja. Dokument został udostępniony za darmo na YouTubie na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego. Obejrzano go dotychczas już ponad 8 milionów razy. W filmie pojawiło się kilka wątków związanych z pedofilską działalnością duchownych. Jednym z „bohaterów” dokumentu był Paweł Kania, który miał dopuszczać się molestowania na terenie diecezji wrocławskiej. Tamtejsza kuria po emisji filmu Sekielskiego przekazała, że Kania został usunięty ze stanu duchownego.

Czytaj także:

Zbigniew Gryglas komentuje film Sekielskiego. Wspomniał o „Mein Kampf”