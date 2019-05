Terlecki: Mamy znowu jakiś taki film atakujący Kościół. Myślę, że to nie jest przypadkowe

– Przed wyborami samorządowymi mieliśmy „Kler”, teraz mamy znowu jakiś taki film atakujący Kościół, więc myślę, że to nie jest przypadkowe – powiedział wicemarszałek. – Zbiega się to z różnymi innymi prowokacjami, wydarzeniami, wystąpieniem jakiegoś młodego człowieka razem z Tuskiem, potem profanacją obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wpisuje się to w kampanię przeciwko Kościołowi i nam, katolikom – dodał.

Marszałek podkreślił jednak, że tego typu przestępstwa trzeba ścigać je „bardzo surowo” . Ryszard Terlecki wyraził także przekonanie, że „jeżeli zachodzą takie okoliczności, to nie ma osób pozostających poza prawem w naszym państwie” .

„Tylko nie mów nikomu” – gdzie oglądać?