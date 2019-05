Kubica, bazylika w Licheniu i pytanie za 250 tys. zł. Emocje w ostatnim odcinku „Milionerów”

Jako pierwszy grę w Milionerach kontynuował Michał Pilch z Wisły, który w poprzednim odcinku wygrał 40 tys. złotych. Pytanie za kwotę 75 tys. złotych dotyczyło dawnej wypowiedzi Mateusza Morawieckiego.

O kim przyszły premier Mateusz Morawiecki mówił: Na szczęście złamał rękę:

A) o Dariuszu Michalczewskim

B) o Adamie Małyszu

C) o Robercie Kubicy

D) o Tomaszu Gollobie

Uczestnik wybrał odpowiedź D, która okazała się błędna. Polityk miał bowiem na myśli Roberta Kubicę (odp C). W dalszej części programu przed szansą wygrania miliona złotych stanął Błażej Krzywicki z Gdańska. Gracz był pytany m.in. o:

Domostwo bez komina wśród przekleństw:

A) psiakrew

B) psiamać

C) kurna Olek

D) kurna chata

Poprawna odpowiedź na to pytanie to D - kurna chata.

Narciarz ślizga się nartami po śniegu. A nartnik?

A) ogonem po lodzie

B) kopytami po zagrodzie

C) odnóżami po wodzie

D) szczękoczułkami po komodzie

Poprawna odpowiedź na to pytanie to C - nartnik to owad, który suwa się odnóżami po wodzie.

QUIZ:

Jesteś fanem „Milionerów”? Odpowiedz na pytania za milion

Problemy pojawiły się już przy kolejnym pytaniu - za 5 tys. złotych. Gdzie w 2004 roku poświęcono bazylikę z prowadzącymi do niej 33 stopniami symbolizującymi wiek Chrystusa i jednymi z największych organów w Polsce?

A) w Częstochowie

B) w Licheniu

C) w Gdańsku

D) w Krakowie

Pan Błażej skorzystał z koła ratunkowego "pół na pół", ponieważ nie znał odpowiedzi na to pytanie. Po tym, jak komputer odrzucił warianty A oraz C, zawodnik wybrał odpowiedź B - Licheń, która okazała się poprawna.

Trudności sprawiło także pytanie o 250 tys. złotych. Kto skomponował "Tren ofiarom Hiroszimy", który zapoczątkował tzw. sonoryzm w muzyce współczesnej?

A) Wojciech Kilar

B) Krzysztof Penderecki

C) Henryk Mikołaj Górecki

D) Karol Szymanowski

Uczestnik postanowił skorzystać z ostatniego koła ratunkowego - telefon do przyjaciela, czyli siostry, która studiuje fizykę. Niestety nie znała odpowiedzi na to pytanie. Uczestnik nie chciał tracić pieniędzy i zrezygnował z dalszej gry. Poprawna odpowiedź na to pytanie to B.

