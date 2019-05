Archidiecezja Krakowska żąda sprostowania. TVN zmanipulował wypowiedź abp Jędraszewskiego?

W niedzielnych „Faktach” TVN Renata Kijowska we wprowadzeniu do wypowiedzi arcybiskupa zastanawiała się nad tym, czy hierarchia zacznie wyjaśnianie sprawy pedofilii w Kościele. – Biskup Gądecki tym razem ogłasza, że tak. Po wypowiedziach innych trudno uwierzyć w nową odsłonę – powiedziała dziennikarka. Chwilę później pokazano abp Marka Jędraszewskiego. – Z kłamstwa robi się dzisiaj element polityki wielkiej, a właściwie to jest bardzo mała i nędzna polityka – powiedział duchowny. Dopytywany o jakim kłamstwie mówi odpowiedział, że „wszelakim, Państwo doskonale wiedzą, jak właśnie z państwa się robi narzędzie polityki” .

Cała wypowiedź abp Jędraszewskiego

Według Archidiecezji Krakowskiej, wypowiedź metropolity została wyjęta z kontekstu. Duchowny miał odpowiedzieć na pytanie: „(...) na stanowisku, że trzeba tylko pochylać się nad sprawcami?” . – Trzeba się nachylać nad tym wszystkim, co jest złe i w Kościele, ale także poza nim. Najgorsze jest to, że z kłamstwa robi się dzisiaj element polityki wielkiej, a właściwie to jest bardzo mała i nędzna polityka. To, co się powinno zmienić, to radykalne odnowienie życia moralnego, i to jest właśnie to do czego wzywał nas 40 lat temu Jan Paweł II i co na pewno, jestem przekonany – wybrzmi podczas dzisiejszej uroczystości – miał odpowiedzieć abp Jędraszewski.

Z komunikatu przygotowanego przez Archidiecezję Krakowską wynika, że dziennikarka faktycznie dopytała, o jakim kłamstwie mówił duchowny. – Wszelakim. Państwo doskonale wiedzą, jak właśnie z kłamstwa się robi narzędzie polityki. Niektórzy nawet wprost głoszą to, że tak to trzeba – odpowiedział metropolita. Archidiecezja opublikowała także całość wypowiedzi abp Jędraszewskiego, którą udostępniła redakcja TVP.

„Gazeta Wyborcza posunęła się jeszcze dalej”

Archidiecezja Krakowska zażądała sprostowania od stacji TVN, a w komunikacie wspomniała także o jednym z dzienników. „Gazeta Wyborcza w kłamstwie posunęła się jeszcze dalej pisząc, że wypowiedź metropolity krakowskiego dotyczyła filmu panów Sekielskich, budując na kłamstwie bezpodstawny atak na abpa Marka Jędraszewskiego” – czytamy w komunikacie. Na łamach „GW” ukazał się cytat: „W niedzielę arcybiskup zareagował na film Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”. – Z kłamstwa robi się dzisiaj element polityki wielkiej, a właściwie to jest bardzo mała i nędzna polityka – mówił” .

Z oświadczenia wynika, że archidiecezja „domaga się i apeluje do dziennikarzy i redakcji o prawdę przekazu, niemanipulowanie faktami i wypowiedziami” . „Oczekujemy sprostowania i przeprosin metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego” – podsumowano.

Czytaj także:

Pawłowicz radzi, jak MEN powinien walczyć z pedofilią. Dostało się „małżeństwom homoseksualnym”