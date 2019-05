„Księża stanowią 1 promil problemu”. Senyszyn odpowiedziała na komentarz prof. Polaka

Prof. Wojciech Polak, historyk UMK w Toruniu, w rozmowie z portalem wPolityce.pl mówił o filmie „Tylko nie mów nikomu” braci Tomasza i Marka Sekielskich. – Pan Sekielski mógł zrobić film o całym zjawisku pedofilii, który by pokazał, że wśród pedofili księża stanowią 1 promil. Na tysiąc pedofili tylko jeden jest księdzem. Oczywiście należy nad tym ubolewać, że w ogóle zdarzają się takie przypadki wśród księży. Ale należałoby pochylić się nad zjawiskiem w całej okazałości, które obejmuje osoby z różnych środowisk – stwierdził. Dodał ponadto, że „taki obraz o krzywdzie dzieci byłby oniektywny i więcej by wnosił do naszej wiedzy o zjawisku” .

Portal wPolityce.pl zamieścił na Twitterze część wypowiedzi prof. Wojciecha Polaka, a na rozmowę zareagowała była polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej Joanna Senyszyn. Odniosła się głównie do podanych przez historyka liczb i statystyk. „I najlepiej o pedofilii na całym świecie, żeby się okazało, że w Polsce to miliardowy promil pedofilii” – odpowiedziała. „Broni Pan przegranej sprawy. W dodatku bezgranicznie głupio. Wstyd” – dodała.

Joanna Senyszyn już w poniedziałek 13 maja odnosiła się na swoim Twitterze do filmu „Tylko nie mów nikomu” .

„Tylko nie mów nikomu” obejrzało już ponad 11 mln widzów

Film „Tylko nie mów nikomu” braci Tomasza i Marka Sekielskich, został udostępniony w sobotę 11 maja o godzinie 14:30 na platformie YouTube. Z każdym dniem dokument odnotowuje coraz większe ilości odsłon. Do tej pory (wtorek 14 maja godzina 11:00) film wyświetliło 11 314 458 widzów. Dokument komentowało wielu polityków i hierarchów kościelnych. Głos zabrali m.in. prymas Wojciech Polak, abp Gądecki, abp Głódź oraz Jarosław Kaczyński czy Grzegorz Schetyna.

