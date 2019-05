Rząd zapowiada zaostrzenie kar za pedofilię. Premier Morawiecki przedstawił szczegóły

Wcześniej o decyzji rządu, który we wtorek 14 maja zajmował się zmianami w Kodeksie karnym, poinformował na Twitterze sekretarz stanu w KPRM Łukasz Schreiber. „Na Radzie Ministrów przyjęliśmy obszerną nowelizację kodeksu karnego, która zakłada podwyższenie górnej granicy kar z 25 do 30 lat. Tak zgodnie z zapowiedzią prezesa PiS będzie w stosunku do pedofilii” – napisał. „Czy opozycja znów się wstrzyma od głosu jak było przy rejestrze pedofilów?” – zapytał.







Więcej informacji przedstawił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – Przestępstwo pedofilii nie powinno znać instytucji zawieszenia kary, to jest nasze bardzo mocne przekonaniu, które chcemy wdrożyć w ramach ustawodawstw – mówił.



Projekt nowelizacji zakłada także podwyższenie wielu prawnokarnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Premier wyjaśniał, że chodzi o sytuację, które są „uzasadnione okolicznościami i dają podstawę sądowi do innej oceny czynu niż to ma miejsce w tych przypadkach” .

– Chcemy przełamać zmowę milczenia we wszystkich możliwych środowiskach. Wiemy, że w niektórych środowiskach takie czyny okrutne, haniebne miały miejsce i będziemy zdecydowanie dążyć do tego, żeby przełamać tę zmowę milczenia, gdziekolwiek by ona występowała – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w KPRM.



„Tylko nie mów nikomu” obejrzało już ponad 11 mln widzów

Film „Tylko nie mów nikomu” braci Tomasza i Marka Sekielskich, został udostępniony w sobotę 11 maja o godzinie 14:30 na platformie YouTube. Z każdym dniem dokument odnotowuje coraz większe ilości odsłon. Do tej pory (wtorek 14 maja godzina 11:00) film wyświetliło 11 314 458 widzów. Dokument komentowało wielu polityków i hierarchów kościelnych. Głos zabrali m.in. prymas Wojciech Polak, abp Gądecki, abp Głódź oraz Jarosław Kaczyński czy Grzegorz Schetyna.