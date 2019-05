Tomasz Raczek po emisji „Tylko nie mów nikomu”: Kiedyś miałem własne doświadczenie z księdzem

– Nie mogłem uwierzyć, że wykształceni ludzie, hierarchowie Kościoła mogą tak zwodzić, kłamać i wykonywać tajne, dawne polecenia z Watykanu – powiedział Tomasz Raczek na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. – Film „Tylko nie mów nikomu” jest wstrząsający także dlatego, że obserwujemy całkowitą degrengoladę księży – dodał.

W dalszej części nagrania Tomasz Raczek odniósł się do osobistych doświadczeń z przeszłości. – Kiedyś miałem własne doświadczenie z księdzem, który czynił mi awanse. Nie byłem wtedy dzieckiem, byłem już dorosły i do niczego nie doszło, bo awanse odrzuciłem, ale zapytałem: czy ksiądz nie ma problemu z tym, że przecież składał śluby czystości? I wtedy usłyszałem: nie martw się tym, my sobie z Panem Bogiem sami to jakoś załatwiamy. I to jest największy problem – oni naprawdę myślą, że ich nie tylko na ziemi, ale również w niebie prawa obowiązujące innych nie dotyczą – powiedział Tomasz Raczek na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

„Tylko nie mów nikomu”

Premiera filmu braci Sekielskich o pedofilii wśród duchownych „Tylko nie mów nikomu” została zaplanowana na sobotę 11 maja. Dokument został udostępniony za darmo na YouTubie na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego. Obejrzano go dotychczas już ponad 11 milionów razy.

