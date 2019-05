Eurowizja 2019. Tulia: Rozpalimy we wszystkich muzyczny ogień miłości

– Cieszymy się każdą chwilą, ale przede wszystkim dużo i ciężko pracujemy. Jesteśmy skupione i podekscytowane, że to wszystko tak ładnie wygląda, ale głównie staramy się koncentrować na tym, by mieć wszystko ładnie opanowane i przygotowane do naszego występu – powiedziały wokalistki zespołu Tulia w wywiadzie, który opublikował portal Onet.pl.

Piosenkarki zostały zapytane, z jakimi oczekiwaniami przyjechały do Tel Awiwu. – Przede wszystkim chcemy bardzo dobrze zaprezentować i siebie, i nasz kraj. Mamy nadzieję, że po naszym występie wszyscy będą z nas dumni, bez względu na wynik. Mamy oczywiście nadzieję, że ten z półfinału będzie na tyle dobry, byśmy mogły wystąpić także w finale. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by tak się stało. A reszta zależeć już będzie od jury i publiczności – opisały. Piosenkarki z zespołu Tulia zaapelowały o wsparcie. – Trzymajcie kciuki, a swoim znajomym za granicą powiedzcie, że głosujemy na numer 4 – powiedziały wokalistki.

Z kim powalczy Tulia w półfinale?

Serhat "Say Na Na Na" (San Marino)



Katerine Duska "Better Love" (Grecja)



Conan Osiris "Telemóveis" (Portugalia)



Victor Crone "Storm" (Estonia)



Hatari "Hatrið mun sigra" (Islandia)



Kate Miller-Heidke "Zero Gravity" (Australia)



Oto Nemsadze "Keep On Going" (Gruzja)



Eliot "Wake Up" (Belgia)



Nevene Božović "Kruna" (Serbia)



ZENA "Like It" (Białoruś)



Joci Pápa "Az Én Apám" (Węgry)



Lake Malawi "Friend Of A Friend" (Czechy)



Zala Kralj & Gašper Šantl "Sebi" (Słowenia)



Darude feat. Sebastian Rejman "Look Away" (Finlandia)



D mol "Heaven" (Czarnogóra)



Tamta "Replay" (Cypr)

Półfinał Eurowizji 2019 – gdzie oglądać

Zmagania artystów na Eurowizji będzie można oglądać na żywo w TVP1. Start pierwszego półfinału z udziałem polskiego zespołu już we wtorek 14 maja o godzinie 21.00.

Tulia na Eurowizji

W 2019 roku Telewizja Polska zrezygnowała z typowych krajowych preselekcji, podczas których reprezentanta Polski w konkursie Eurowizji wybierano wspólną decyzją publiczności i jury. W tym roku to specjalnie powołana Komisja Konkursowa wytypowała muzyków, którzy pojadą do Izraela. Eksperci postawili na zespół Tulia, który zdobył popularność dzięki folkowym wersjom znanych przebojów.

