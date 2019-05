„Tylko nie mów nikomu”. Bracia Sekielscy laureatami Nagrody Specjalnej Press Club Polska

„Nagrodę przyznaliśmy za stworzenie dokumentu o jednym z najbardziej bulwersujących zjawisk, którym jest pedofilia duchownych. To wyraz wdzięczności dla twórców. którzy przypomnieli, że rolą dziennikarza jest stać po stronie prawdy” – poinformowało Press Club Polska na Facebooku. „To szacunek dla ofiar, których samotny głos nie ma szans na bycie usłyszanym. Jest to także uznanie dla konsekwencji obu nagrodzonych w pokonywaniu przeszkód finansowych i organizacyjnych, które stawały na drodze do ukończenia filmu” – dodano. Nagroda zostanie wręczona podczas Gali Nagród Press Club Polska w środę 15 maja.

„Tylko nie mów nikomu”

Premiera filmu braci Sekielskich o pedofilii wśród duchownych „Tylko nie mów nikomu” została zaplanowana na sobotę 11 maja. Dokument został udostępniony za darmo na YouTubie na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego. Obejrzano go dotychczas już ponad 12 milionów razy.

Tomasz Sekielski przyznał, że ten film „boli go” za każdym razem, jak go ogląda. – Po to robiłem ten film, żeby on został ludziom w głowach i zmusił do myślenia. To nie miała być historia, której oglądanie sprawia przyjemność, bo jest dobra muzyka albo dobry montaż – podkreślił. – Nie chodziło o to, żeby widzowie po tym filmie mieli ochotę skoczyć na pizzę. Mam nadzieję, że każdy, kto go zobaczy, będzie o nim myślał przez kilka kolejnych dni. I że ten film faktycznie będzie sprawiał ból – dodał.