Hołownia szczerze o sytuacji w Kościele. Odpowiada Gretkowskiej, wzywa do dymisji abp Głódzia

„Wszystkich oburza gwałcenie dzieci przez księży. Ale to nie o dzieciach dziś dyskutujemy, tylko o tym, że zdaniem partii murarze gwałcą ich więcej. Że Gretkowska wydarła się na Hołownię, że skoro on nadal chodzi do Kościoła to też jakby te dzieci współgwałcił. Że poseł powiedział, że film Sekielskich to jak »Mein Kampf«. O arcybiskupie Głódziu, bo po raz kolejny pokazał, że z tą klasą, wrażliwością i pojęciem o ludziach, pół wieku temu byłby pewnie świetnym szefem PGR-u, ale na biskupa (i to wielkiej diecezji) nadaje się tak, jak wół do baletu” – pisze Hołownia.

„Ksiądz który nie rozumie, że dla dziecka jest zastępcą Boga którego to dziecko kocha, któremu ufa, a więc gwałcąc je sprawia, że owo dziecko oprócz fizycznego i psychicznego przeżywa również wstrząs duchowy, bo widzi że w osobie księdza to ów Bóg je gwałci – powinien jeszcze dziś poprosić o przeniesienie do stanu świeckiego, za cholerę nic bowiem z kapłaństwa nie rozumie” – podkreślił i dodał, że „przy okazji rozliczenia się z pedofilami przyjdzie też czas rozliczenia zakoloratkowanych rozsiewaczy debilizmów, które – dzięki tym koloratkom – też idą na konto i Kościoła i Jezusa” .

Odpowiedź Hołowni na post Gretkowskiej

Odnosząc się do postu Manueli Gretkowskiej, Hołownia pisze, że „to wciąż ta sama śpiewka, argument z »Trzech Billboardów za Ebbing, Missouri«” . „»Nie gwałciłeś dzieci? OK, ale jesteś członkiem organizacji, której członkowie gwałcili dzieci, a więc też gwałciłeś dzieci. Odejdź z Kościoła«. Jak odejdziesz z Kościoła oczywiście nadal będziesz winien bo »dlaczego tak późno odszedłeś z Kościoła itd«” – czytamy.

„Odpowiedzialność zbiorowa jest tak samo głupia, jak brak odpowiedzialności. A argument: »skoro należysz, to wspierasz« jest tak samo sensowny jak »skoro płacisz w Polsce podatki, popierasz PiS«” – napisał w reakcji na post Gretkowskiej. „Zła nie leczy się złem. Nie uważam, że bezpieczeństwo naszych dzieci zwiększy się od krzyczenia za każdym księdzem »pedofil«” – podkreślił. „Jeśli ktoś nadal ma ochotę chrzanić jałowe głupoty i wyzywać mnie od pedofili – niech wyzywa, mam to w nosie. Ja o tym, co myślę i czuję będę mówił z wewnątrz. Bo nikt mi nie będzie mówił, w co i gdzie mam wierzyć. Bo to ktoś z wewnątrz musi powiedzieć to głośno: Kościół jest Chrystusa, i jako taki nie zasłużył by mieć twarz przestraszonych biskupów, albo – niestety nie przestraszonego – arcybiskupa Głódzia” – zaznaczył dalej.

Hołownia: Abp Głódź powinien podać się do dymisji

W tym miejscu Hołownia pisze, że uważa, że abp Głódź powinien podać się natychmiast do dymisji. „Człowiek, który do tego stopnia nie rozumie swojego Kościoła i swoich czasów (i nie wiadomo, czy rozumie cokolwiek poza strategiami korporacyjnych gierek, które od lat na wszystkich szczeblach toczy, de facto podporządkowując sobie Episkopat) pozostając na tym stanowisku kompromituje ów Kościół. Wypacza jego przesłanie. Demoralizuje a nie ewangelizuje. Utracił też w tych dniach moralne prawo do prowadzenia czy pouczania kogokolwiek. Rozumiem, że ten hierarcha formował się w czasach komunizmu, gdzie wszędzie czyhał wróg. To jednak 21. wiek, nie lata 70. wieku 20. A biskup to nie dowódca partyzantów (również gdy idzie o styl życia i obycia). Księża z archidiecezji gdańskiej od miesięcy przedstawiają sytuację nuncjaturze. Widać arcybiskup Głódź wciąż ma za silne plecy” – czytamy.

Hołownia: Franciszek powinien zastosować wariant chilijski

To według Hołowni nie powinien być jednak koniec. „Zgadzam się z ks. prof. Andrzejem Szostkiem: wobec kompletnej indolencji naszych biskupów, którzy najpierw latami wymęczali procedury, a teraz pochowali głowy w piasek i próbują przeczekać, Franciszek powinien zastosować wariant chilijski: cały Episkopat zostaje zmuszony do złożenia dymisji, papież sam decyduje czyjej dymisji nie przyjąć. Od miesięcy i lat głośno trąbię o głębokim kryzysie tego właśnie piętra kościelnej struktury w Polsce. Wy nie jesteście winni tylko zaniedbań proceduralnych, drodzy Księża Biskupi, wy dziś odpowiadacie za to wszystko, co spada na łeb nam, których ludzie wyzywają – przez Was – od pedofili. To Wy odpowiadacie za gigantyczną laicyzację, która po Waszym tępym romansie z władzą niechybnie czeka ten kraj, a której wy już nie będzie oglądać, będą się musieli z tym bujać następcy” – pisze dziennikarz. „Jeśli nawet ci spośród Was, którzy mają i rozum i serce – powiem to wprost, wybaczcie – nie mają jaj, żeby złamać tę Waszą cholerną korporacyjną lojalność i stanąć po tej stronie, po której dziś powinniście stać. Bo powinniście stać dziś nie ze sobą, a z nami, razem z nami oglądać ten film, razem z nami płakać, razem z nami mieć mdłości, na kolanach prosić o wybaczenie za Waszych podwładnych” – podkreśla.

Na koniec Hołownia napisał, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od paru dni zamieszcza rady, na co powinniśmy uczulić nasze dzieci i jak rozmawiać z nimi o zagrożeniach, które mogą czekać na nich ze strony pedofili. Do postu publicysta dodał zdjęcie arcybiskupa Głódzia i wyjaśnił: „Niech nigdy więcej nie powtórzą się czasy, w których takie tragikomedie jak biskupi przebierający się za generałów (bo tymi generałami formalnie będący) jak najszybciej odejdą do historii” .

