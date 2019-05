Wóz strażacki wbił się w dom w Sokółce. Wypadek zarejestrowała kamera

Jak donosi portal sokolka.tv, do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Grodzieńskiej i Wyszyńskiego w Sokółce około godz. 10:15. Dwa wozy strażackie jechały na sygnałach do pożaru budynku mieszkalnego na ul. Głowackiego. Kilka samochodów stanęło, żeby przepuścić strażaków, ale 51-letni mieszkaniec Sokółki nie ustąpił im pierwszeństwa. Pierwszy wóz strażacki uderzył w osobówkę i doszło do wypadku.

Z powodu zderzenia z samochodem, strażacy stracili panowanie nad swoim pojazdem i uderzyli w stojący na skrzyżowaniu drewniany dom. W kuchni domu przebywała jedna osoba, jednak nic jej się nie stało. Uszkodzona jest natomiast konstrukcja budynku.

W wypadku zostali ranni trzej strażacy i kierowca samochodu osobowego. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale wszyscy zostali przewiezieni do szpitala w Sokółce. Ruch na skrzyżowaniu został zablokowany, bo do usunięcia wozu strażackiego będzie potrzebny ciężki sprzęt. Utrudnienia mogą potrwać kilka następnych godzin.

Czytaj także:

Tak źle nie było od lat. Fatalne dane z drogówki