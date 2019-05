Kampania Przeciw Homofobii. Dołączają do niej kolejni sportowcy

Homoseksualiści w polskim sporcie to temat tabu. Boją się o nim rozmawiać nawet sportowcy, którzy osobami homoseksualnymi nie są. Wprawdzie kolegują się z gejami i lesbijkami, ale publicznie nie chcą ich popierać, bo boją się, że stracą sponsorów. W marcu w tygodniku „Wprost” jako pierwsi pisaliśmy o akcji Kampanii Przeciw Homofobii pod hasłem #SportPrzeciwHomofobii, w którą zaangażowało się wielu znanych sportowców. Był to temat okładkowy. Oprócz Adama Małysza przeciw homofobii w sporcie na łamach „Wprost” wypowiedziała się Otylia Jędrzejczak, Krzysztof Hołowczyc i Radosław Majdan.

Pod odezwą o wyeliminowanie homofobii ze świata sportu podpisali się: podwójna mistrzyni świata w żeglarstwie Jolanta Ogar-Hill, mistrz Polski Muay Thai Kamil Siemaszko, pływaczka paraolimpijska Karolina Hamer, trener Muay Thai i MMA, Grzegorz Sobieszek, wicemistrz Europy Jiu-jitsu Ne Waza Tomasz Paszka i mistrz świata z 2016 oraz aktualny mistrza Polski w brazylijskim Jiu-jitsu, Maciej Kozak.

Do akcji dołączają żeglarze

Członkini Komisji Sportu Polskiego Związku Żeglarstwa Katarzyna Dzik oraz jej córka Pola, która jest wicemistrzynią Polski w klasie Optimist, wpadły wspólnie na pomysł włączenia się w Kampanię Przeciw Homofobii. – To super akcja. W naszym gronie są homoseksualne osoby. Obraźliwe komentarze pod ich adresem są złe i niesprawiedliwe. Oburza mnie to jak niektórzy wypowiadają się na ten temat – powiedziała 15-latka. Do akcji #SportPrzeciwHomofobii włączyło się 40 młodych sportowców z wielu polskich miast. Wszyscy wykonali sobie zdjęcia w koszulkach z hasztagiem, który niesie za sobą jasne przesłanie.

