Kuria reaguje po kontrowersyjnych słowach duchownego. Ksiądz Marek: Jako kobieta jest pani potencjalną prostytutką

Film Tomasza i marka Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” był szeroko komentowany przez polityków, krytyków filmowych, a także przedstawicieli Kościoła. Produkcję ocenił również ksiądz Sławomir Marek. „Poprawcie mnie bo nie oglądałem ale... Sekielski z problemu na »ogromną skalę« w KK pokazał 5 przypadków: nieżyjących współpracowników SB, wydalonych z kapłaństwa, pedofila, który odbył karę zasądzoną przez sąd, kapelana Bożyszcza III RP Bolka i gdańskiego przyjaciela oligarchów?” – napisał ksiądz na Twitterze.

„Jak Wam wszystkim nie jest wstyd. Jesteście współodpowiedzialni za to zło” – odpowiedziała jedna z internautek. „A pani jest wstyd za prostytutki z Grójca? Powinno pani być przecież jest pani kobietą. Mało tego jako kobieta jest pani potencjalna prostytutką... kapłanów w Polsce jest 40 tys. kilku okazało się draniami. To bardzo niedobrze, ale to nie znaczy, że ja mam na to jakikolwiek wpływ” – stwierdził ksiądz w kolejnym wpisie.

Kuria reaguje

Kuria wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie. „W związku z publikacją tweetów Księdza Sławomira Marka w tym tweeta z dnia 13 maja 2019 r. nt. prostytucji, Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, iż ksiądz proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanowicach po rozmowie z księdzem biskupem Ignacym Decem Biskupem Świdnickim przeprasza wszystkich, którzy mieli prawo poczuć się tymi wypowiedziami urażeni. Równocześnie ksiądz proboszcz zaświadcza, że w przyszłości będzie kierował się właściwym taktem wypowiedzi, tak aby nie generować kolejnych niepożądanych emocji” – czytamy.

