Paweł Kukiz ocenił film Sekielskich. Mówił o pedofilii w środowisku celebrytów

Premiera filmu braci Sekielskich o przypadkach pedofilii wśród duchownych „Tylko nie mów nikomu” miała miejsce w sobotę 11 maja. Dokument został udostępniony za darmo na YouTubie na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego. Obejrzało go dotychczas ponad 15 milionów internautów.

„Pedofilia w środowiskach celebryckich”

– Wstrząśnięty to jest za duże słowo. O procederze pedofilii – czy to w środowiskach kościelnych, czy w celebryckich – wiem od dawna. Trudno obok tego filmu przejść obojętnie – ocenił Paweł Kukiz w „Porannej rozmowie” RMF FM. – Mówimy w tej chwili o zaostrzeniu kar o jeszcze większej penalizacji tego bandziorstwa, ale ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na jedną sprawę – na brak skuteczności przy ściganiu tego typu przestępstw, to jest podstawowa rzecz – dodał polityk. Paweł Kukiz stwierdził, że „poprze nadzwyczajną komisję złożoną z duchownych i osób świeckich”, która zbadałaby przypadki pedofilii w Kościele.

– Przede wszystkim mamy do czynienia z fatalną skutecznością realizacji prawa, które już jest. Sprawie jest ucinany łeb, nie tylko był ucinany łeb w przypadku pedofilii w Kościele – podkreślał polityk na antenie RMF FM. – Proszę sobie przypomnieć o sprawach od 2000 roku, kiedy wchodziła policja w środowiska celebryckie. Prasa głosiła, że za chwileczkę będzie tutaj wielki skandal i nagle sprawom zaczęto ucinać łeb – dodał.

Czytaj także:

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przeprasza za swoje słowa. Chodzi o film Sekielskich