Rzeczniczka rządu o roszczeniach i mieniu bezspadkowym: Nie jesteśmy nikomu nic winni

Joanna Kopcińska w radiowej Jedynce była pytana o roszczenia dotyczące mienia bezspadkowego. – Nie chcemy, żeby sprawa relacji polsko-izraelskich, zwrotu mienia stała się tematem wyborczym. To są zbyt poważne sprawy – zaznaczyła rzeczniczka rządu. – Polskie stanowisko jest stanowcze i jednoznaczne. Nie jesteśmy nikomu nic winni i nic nikomu zwracać nie będziemy, ale stosowne rozwiązania, które zapowiadał premier Morawiecki, zostaną podjęte zaraz po kampanii wyborczej – dodała.

Oświadczenie Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego

Przypomnijmy, we wtorek pisaliśmy o tym, że Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego wystosowała oświadczenie w sprawie ustawy 447. – Jesteśmy rozczarowani tonem wypowiedzi w Polsce dotyczących zwrotu mienia żydowskiego, które pojawiły się w ostatnich tygodniach – powiedział Gideon Taylor, przewodniczący. „Nieżydowscy i żydowscy właściciele nieruchomości czekali wiele lat, aż Polska zapewni im sprawiedliwość. Problem ten nie dotyczy niemieckich konfiskat nazistowskich podczas okupacji Polski. Chodzi o majątek, który następnie został upaństwowiony przez polskich komunistów, co nadal przynosi korzyści polskiej gospodarce” – czytamy w oświadczeniu Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego.

W dalszej części komunikatu stwierdzono, że „kwestie restytucji mienia są szczególnie ważne dla ocalałych z Holokaustu i ich rodzin, których własność została najpierw przejęta przez niemieckich nazistów, a następnie przez komunistyczną Polskę”. Mamy nadzieję na wznowienie dialogu z Polską, aby mogli rozwiązać tę historyczną niesprawiedliwość. „Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego docenia wieloletnią troskę Izraela i Stanów Zjednoczonych, a także innych krajów, w tej kwestii” – podkreślono w komunikacie.

Ustawa 447

Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła ustawę JUST Act (S.447) we wtorek 24 kwietnia. W nawiązaniu do Deklaracji Terezińskiej daje ona Departamentowi Stanu możliwość wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu m.in. w zakresie odzyskania majątków, które nie mają spadkobierców. Teraz dokument czeka już tylko na podpis prezydenta Donalda Trumpa. Ustawa nakłada na Departament Stanu wymóg sporządzenia w ciągu 18 miesięcy raportu dotyczącego stanu realizacji przez poszczególne kraje obowiązku zwrotu mienia żydowskiego i monitorowania informacji w tym zakresie. Wcześniej ustawę o identycznym brzmieniu przyjął Senat. Chodzi o realizację Deklaracji Terezińskiej. Ten przyjęty w 2009 roku przez 46 państw (w tym Polskę – w imieniu RP podpis złożył Władysław Bartoszewski, ówczesny sekretarz stanu w KPRP) dokument nie ma formalnej mocy prawnej. To niezobowiązujące wezwanie do – tam gdzie to możliwe – zajęcia się prywatnymi roszczeniami ofiar Holokaustu i restytucji ich mienia.

