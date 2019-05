Kostrzyn nad Odrą. Nożownicy zaatakowali bułgarską parę. Mężczyzna nie żyje

Świadkowie zdarzenia mówią, że całe zajście wyglądało jak wykonanie wyroku z gangsterskiego filmu. Przed spacerująca parą zatrzymały się dwa samochody, z których wyskoczyło kilku mężczyzn. Uzbrojeni w noże bandyci zaczęli zadawać ciosy. Bułgar otrzymał cios nożem w pachwinę, a jego partnerka kilka ciosów w brzuch.

Do wydarzenia doszło w pobliżu komisariatu policji, wiec funkcjonariusze byli na miejscu już parę minut po zdarzeniu. Od razu została przez nich podjęta akcja reanimacyjna. Mężczyzny nie udało się uratować, wykrwawił się z powodu poważnych ran. Kobietę przewieziono do szpitala, gdzie wciąż walczy o życie. Jej stan nie pozwala na przesłuchanie przez policję.

– Możemy wykluczyć, że było to działanie, którego motywem było tło narodowościowe. Ofiarami nie były przypadkowe osoby. To kryminalne działanie było adresowane do tych dwóch osób – powiedział nadkom. Marcin Maludy z gorzowskiej policji. Policja zabezpieczyła noże, którymi zadano ciosy.

– Śledztwo w sprawie zabójstwa i o usiłowanie zabójstwa zostało wszczęte przez prokuratora rejonowego w Słubicach – poinformował prokurator Roman Witkowski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Jak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz Polsatu, trop za sprawcami zabójstwa może prowadzić do Niemiec.

