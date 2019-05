Gorąco w Sejmie. Ziobro: Daliście prezent pedofilom

– Daliście prezent pedofilom skracając o pięć lat okres przedawnienia. (…) Za każdym razem odmawialiście poparcia zmian uderzających w pedofilów, które przedkładaliśmy i można to sprawdzić. To są fakty, to są czyny, to nie są słowa. Zawsze wasze czyny były przeciw. To służyło pedofilom. Byliście partią, obozem wspierającym pedofili w tym sensie. Mieliście w nosie osoby pokrzywdzone – powiedział Zbigniew Ziobro do posłów, odpowiadając na pytania podczas drugiego czytania nowelizacji Kodeksu karnego zaostrzającej m.in. kary za pedofilię.

– Gdyby było inaczej, to poparlibyście ponad podziałami politycznymi, to co proponowałem w 2007 roku, czyli potężny oręż w walce z pedofilami, uderzenie, by nie mogli wychodzić na wolność i krzywdzić dzieci – dodał Ziobro i przywołał przykład jednego z księży występujących w filmie braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu". Jak relacjonował Ziobro, ksiądz ten został skazany w 2006 roku, ale po odbyciu kary wyszedł na wolność i krzywdził kolejne dzieci. – Gdyby wprowadzić rozwiązania, które proponowałem w 2007 roku przez długie lata siedziałby w więzieniu – stwierdził Ziobro.

„Pokazujecie, że stoicie po stronie księży pedofilów”

W czasie debaty głos zabrało wielu posłów. – 118 stron ustawy, którą mamy uchwalić w trzy dni, pokazuje prawdziwe oblicze Prawa i Sprawiedliwości i prawdziwe oblicze pana – panie ministrze Ziobro. Wy pokazujecie, że stoicie po stronie księży pedofilów. Z tego miejsca dziękuję pani prof. Monice Płatek, która przez całą noc analizowała absurdy tej ustawy – powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus podczas debaty w Sejmie.

W mediach społecznościowych Wiosna opublikowała nagranie, na którym widać zaprezentowany przez Scheuring-Wielgus plakat „Mapa kościelnej pedofilii w Polsce”. – Zamiast klęczeć przed biskupami, powinniście wszyscy, jak jeden mąż uklęknąć przed ofiarami księży pedofilów i błagać o wybaczenie, że nic z tym nie robiliście przez lata i nie robicie – powiedziała. – Gdzie byliście, jak 21-letni Dariusz płakał tutaj w murach Sejmu i opowiadał o swojej traumie? – pytała posłanka. – Nie macie żadnego moralnego prawa, aby wypowiadać się na temat pedofilii - stwierdziła.

Zmiany w Kodeksie karnym

We wtorek 15 maja premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że rząd przyjął nowelizację Kodeksu karnego, która zakłada podwyższenie górnej granicy kar za pedofilię z 25 do 30 lat. Powiedział ponadto, że przestępstwo to „nie powinno znać instytucji zawieszenia kary”, a osoby, które są opiekunami „zarówno w instytucjach świeckich jak i kościelnych muszą ponosić odpowiedzialność”.

Wcześniej o decyzji rządu, który we wtorek 14 maja zajmował się zmianami w Kodeksie karnym, poinformował na Twitterze sekretarz stanu w KPRM Łukasz Schreiber. „Na Radzie Ministrów przyjęliśmy obszerną nowelizację kodeksu karnego, która zakłada podwyższenie górnej granicy kar z 25 do 30 lat. Tak zgodnie z zapowiedzią prezesa PiS będzie w stosunku do pedofilii” – napisał. „Czy opozycja znów się wstrzyma od głosu jak było przy rejestrze pedofilów?” – zapytał.