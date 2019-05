Zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował Marka Magierowskiego

„Izraelska prokuratura postawiła zarzut napaści i gróźb karalnych mężczyźnie, który zaatakował słownie i fizycznie polskiego ambasadora w Izraelu” – podało Radio Zet na Twitterze. Przypomnijmy, Marek Magierowski został zaatakowany przed siedzibą polskiej ambasady w Tel Awiwie we wtorek 14 maja 2019 roku.

Napastnikiem był 65-letni mężczyzna, który mieszka w Herzliya, miejscowości położonej na północy Tel Awiwu. Chociaż nieznane są motywy jego działania, to prawnik mężczyzny przekazał, że 65-latek we wtorek przyszedł do polskiej ambasady. Miał być stamtąd wyproszony po tym, jak chciał uzyskać informacje na temat zwrotu mienia żydowskiego. Później pod siedzibą dyplomatycznej placówki spotkał Magierowskiego, który wysiadał z samochodu. Wtedy miał go opluć i obrzucać obelgami. Rzecznik izraelskiego MSZ Emmanuel Nahszon podkreślił na Twitterze, że państwo żydowskie jest wstrząśnięte napaścią na ambasadora Polski.