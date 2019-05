Eurowizja 2019. TVP wycięła z powtórki m.in. pocałunek homoseksualnej pary

Eurowizja od lat budzi wielkie emocje wśród fanów muzyki. We wtorek w Tel Awiwie odbył się pierwszy półfinał Eurowizji, w którym występował zespół Tulia. Dzień później Telewizja Polska wyemitowała powtórkę koncertu. Jednak z retransmisji wycięto występ transseksualnej gwiazdy Dany International i pocałunek homoseksualnej pary. W tej sprawie oświadczenie wydał zespół rzecznika TVP.

„Forma skrótowa była podyktowana wymogami czasu antenowego. Emisja powtórkowa Pierwszego Półfinału Konkursu Piosenki Eurowizji 2019 zawierała wszystkie występy konkursowe (17) zespołów walczących o wejście do Wielkiego Finału oraz ogłoszenie wyników, zaś występ Dany International odbył się poza konkursem. Zgodnie z zasadami uczestnictwa TVP w konkursie, EBU jako właściciel marki Eurovision Song Contest zezwala nadawcom na dokonywanie takich skrótów” – poinformował zespół rzecznika TVP w komunikacie wysłanym do redakcji Plejady.

Kto wystąpi w drugim półfinale?

Chingiz "Truth" (Azerbejdżan)



Tamara Todevska "Proud" (Północna Macedonia)



Duncan Laurence "Arcade" (Holandia)



KEiiNO "Spirit In The Sky" (Norwegia)



Jonida Maliqi "Ktheju tokës" (Albania)



Sergey Lazarev "Scream" (Rosja)



Jurij Veklenko "Run With The Lions" (Litwa)



Michela "Chameleon" (Malta)



Roko "The Dream" (Chorwacja)



PÆNDA "Limits" (Austria)



John Lundvik "Too Late For Love" (Szwecja)



Leonora "Love Is Forever" (Dania)



Ester Peony "On A Sunday" (Rumunia)



Carousel "That Night" (Łotwa)



Luca Hänni "She Got Me" (Szwajcaria)



Anna Odobescu "Stay" (Mołdawia)



Sarah McTernan "22" (Irlandia)



Srbuk "Walking Out" (Armenia)

Półfinał Eurowizji 2019 – gdzie oglądać?

Zmagania artystów na Eurowizji będzie można oglądać na żywo w TVP1. Start drugiego półfinału już w czwartek 16 maja o godzinie 21.00.

