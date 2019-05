Marcinkiewicz opublikował zaskakujący post. „My też długo czekaliśmy na pana zdjęcie z piecem”

„Długo czekałem na zdjęcie z piecem, bo kocham ciepło” – napisał Kazimierz Marcinkiewicz na Instagramie. „Czasem myślę, że moi kochani rodzice pomylili się i powinni mnie urodzić /jako Polaka oczywiście/ w Toskanii. Tyle, że przez lata nauczyłem się szukać swojego ciepła, czy ciepła dla siebie i najbliższych” – dodał były premier w dalszej części wpisu w mediach społecznościowych.

To dość oryginalne zdjęcie wywołało zainteresowanie internautów. „Jakie piękne, wysokie pomieszczenie”, „Cudnie”, „Zawsze marzyłam o mieszkaniu z takim akcentem”, „Dla mnie, miłośniczki antyków i starych domów, taki piec, to jak podróż w czasie”, „Mam tak samo. A piece kaflowe uwielbiam. Nie ma nic przyjemniejszego niż przyklejanie się do nich” – komentowali internauci. Pojawiło się także kilka ironicznych wpisów. „My też długo czekaliśmy na pana zdjęcie z piecem. Dziękujemy”, „Długo czekałem na zdjęcie z piecem” – czytamy.

Czytaj także:

Dziś urodziny prezydenta Andrzeja Dudy! Przypominamy najlepsze MEMY