Prymas Polski o słowach Kaczyńskiego: Nie widzę tej ręki, która jest podniesiona na Kościół

– Myślę, że tutaj jednej odpowiedzi nie ma na to – kto i co doprowadziło do kryzysu Kościoła. Kryzys jest spowodowany tym, że są w Kościele grzechy i przestępstwa pedofilii – powiedział arcybiskup Wojciech Polak na antenie TVN24. – Uważam, że (ofiary pedofilii – red.) powinny otrzymać pomoc. Jeżeli chodzi o odszkodowanie to powinniśmy się stosować do obowiązującego w Polsce prawa – dodał.

W programie „Fakty po Faktach” arcybiskup Wojciech Polak został zapytany o komentarz do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. – Nie będę komentował wypowiedzi lidera partii rządzącej, nie widzę tej ręki, która jest podniesiona na Kościół – powiedział.

Przypomnijmy – na początku maja podczas pikniku patriotycznego w Pułtusku prezes Jarosław Kaczyński stwierdził, że „obowiązkiem patriotycznym jest obrona Kościoła”. – Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę – wskazał prezes PiS. – Powtarzam: ja jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym katolikiem. Ale gdybym nim nie był, mówiłbym to samo, bo to jest oczywistość. Co jest po drugiej stronie? Urbanopalikotyzm, nihilizm. Dlatego Kościoła trzeba bronić, to jest także obowiązek patriotyczny – dodał prezes PiS.

Jażdżewski o Kościele

W piątek 3 maja 2019 roku Leszek Jażdżewski wygłosił przemówienie na Uniwersytecie Warszawskim przed wystąpieniem Donalda Tuska. Redaktor naczelny „Liberté” w ostrych słowach wypowiadał się na temat Kościoła.– Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu – zaczął swoją wypowiedź przeciwko tej instytucji Jażdżewski. – Ten kto szuka transcendentu Absolutu w Kościele, będzie zawiedziony, ten kto szuka moralności w Kościele, nie znajdzie jej. Ten, kto szuka strawy duchowej w Kościele, wyjdzie głodny. Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody – mówił naczelny „Liberté”.