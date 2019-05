Lublin. Wojewoda wręczył medale i dyplomy za „walkę z ideologią LGBT”

Przemysław Czarnek postanowił świętować Międzynarodowy Dzień Rodzin w dość nietypowy sposób. Wojewoda lubelski przyznał bowiem tego dnia specjalne wyróżnienia za „podjęte działania w celu ochrony instytucji rodziny przed zagrożeniami ze strony destrukcyjnych ideologii poprzez włączenie się w akcję »Samorząd wolny od ideologii LGBT«, kultywowanie myśli św. Jana Pawła II wzywającego do »przeciwstawienia się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa« oraz do promowania cywilizacji życia, wbrew szerzącej się kulturze śmierci”.

– W Ewangelii jest takie bardzo ważne zdanie: dla przyszłości wszelkich społeczności i wspólnot najważniejsza jest jedność. Jedność to trwałość. Trudno sobie wyobrazić jedność wspólnoty bez jej trwałości. Jeżeli chcemy, żeby wspólnota, która ma na imię naród polski, wspólnota jaką jest państwo polskie, a której podstawą zawsze była, jest i będzie rodzina, była jednością a zatem była trwała, to troska o rodzinę jest troską podstawową, absolutnie elementarną – tłumaczył samorządowiec. Przemysław Czarnek stwierdził, że wszystko, co widzimy, co się dzieje na naszych oczach, to wielkie, totalne uderzenie w jedność wspólnoty narodu polskiego. – Jeśli szatan chce uderzyć w tę wspólnotę – uderza w rodzinę. Jeśli zniszczy rodzinę, zniszczy naród – mówił wojewoda.

Czytaj także:

Ogórek skomentowała film Sekielskiego. Nawiązała do edukacji seksualnej i karty LGBT