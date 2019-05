Spięcie w Sejmie. Nitras chciał dać Kaczyńskiemu dziecięce buciki. Do akcji wkroczyli Jaki i Suski

W czwartkowy wieczór w Sejmie debatowano nad poprawkami do projektu nowelizacji Kodeksu karnego. Sławomir Nitras z klubu PO-KO mówił m.in. że według kościelnego raportu ws. pedofilii 382 księży po 1989 roku dopuściło się molestowania nieletnich. Tymczasem w więzieniach – według niego – za przestępstwa seksualne karę odsiaduje dwóch księży. – To gdzie jest 380, o których mówi raport kościelny? – pytał. Po tym jak skończył swoje przemówienie, zszedł z mównicy i podszedł do ław, w których siedzą politycy PiS, m.in. Jarosław Kaczyński i Ryszard Terlecki. Polityk chciał położyć na pulpicie dziecięcy bucik, który jest używany jako symbol ofiar księży pedofili. Inicjatywa Baby Shoes Remember narodziła się w Irlandii kilka lat temu. W ramach akcji na płotach kościołów wieszano właśnie dziecięce buciki.

Na zachowanie ostro zareagował wicemarszałek Ryszard Terlecki, który rzucił bucikiem w posła opozycji. Chwilę później Sławomir Nitras go podniósł i próbował ponownie położyć przy prezesie PiS, jednak wówczas do akcji wkroczyli szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, którzy zasłonili Jarosława Kaczyńskiego.

– Chciałem tam postawić dziecięce buciki jako symbol tych ponad 600 dzieci, które są w raporcie polskiego Kościoła. Terlecki wziął i po prostu te buty wyrzucił. To była reakcja na słowa ministra sprawiedliwości. To było w imieniu tych dzieci, których Ziobro nie widzi. W raporcie kościelnym jest ponad 600 dzieci ofiar księży pedofilów, a on mówi, że nie ma żadnych faktów – tłumaczył Sławomir Nitras w rozmowie z Gazeta.pl.

