Sugestie Pawłowicz na temat posła PO. „Nitras chyba na czymś, nie kontroluje się...skandal w Sejmie”

Posłanka PiS postanowiła skomentować za pośrednictwem Twittera incydent, do którego doszło w Sejmie podczas debaty nad projektem nowelizacji Kodeksu karnego. Sławomir Nitras już kilkukrotnie agresywnie prowokował prezesa Kaczyńskiego w ławach poselskich, próbując postawić przed nim dziecięce buciki. Posłowie PiS musieli siłą zatrzymywać Nitrasa, który chciał dopaść prezesa rękami...Nitras chyba na czymś, nie kontroluje się...skandal w Sejmie – napisała Krystyna Pawłowicz.

W kolejnym wpisie parlamentarzystka stwierdziła, że „Sławomir Nitras mimo tego co robi, wytacza innym sprawy karne za słowa »sejmowy chuligan«”. „Nitras,jak nic, ciągle jakby na prochach...wyładowuje frustrację po nieudanej okupacji sali plenarnej...szuka męczeństwa w kuluarach...szuka guza, ale wszyscy go już tylko z politowaniem lekceważą” – oceniła posłanka PiS.

Suski i Jaki w obronie Kaczyńskiego



W czwartkowy wieczór w Sejmie debatowano nad poprawkami do projektu nowelizacji Kodeksu karnego. Sławomir Nitras z klubu PO-KO mówił m.in. że według kościelnego raportu ws. pedofilii 382 księży po 1989 roku dopuściło się molestowania nieletnich. Tymczasem w więzieniach – według niego – za przestępstwa seksualne karę odsiaduje dwóch księży. – To gdzie jest 380, o których mówi raport kościelny? – pytał. Po tym jak skończył swoje przemówienie, zszedł z mównicy i podszedł do ław, w których siedzą politycy PiS, m.in. Jarosław Kaczyński i Ryszard Terlecki. Polityk chciał położyć na pulpicie dziecięcy bucik, który jest używany jako symbol ofiar księży pedofili. Inicjatywa Baby Shoes Remember narodziła się w Irlandii kilka lat temu. W ramach akcji na płotach kościołów wieszano właśnie dziecięce buciki.

Na zachowanie ostro zareagował wicemarszałek Ryszard Terlecki, który rzucił bucikiem w posła opozycji. Chwilę później Sławomir Nitras go podniósł i próbował ponownie położyć przy prezesie PiS, jednak wówczas do akcji wkroczyli szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, którzy zasłonili Jarosława Kaczyńskiego.

