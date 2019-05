Abp Hoser i abp Głódź stracą tytuły honorowych obywateli? Tego chce warszawska radna

Agata Diduszko-Zyglewska ma na swoim koncie współpracę z Krytyką Polityczną i „Gazetą Wyborczą”. Od 2018 roku razem z Joanną Scheuring-Wielgus tworzy mapę kościelnej pedofilii w Polsce. Teraz chce, by abp Henryk Hoser i abp Sławoj Leszek Głódź stracili tytuły honorowych obywateli Warszawy. W obszernym wpisie na Facebooku wyraziła nadzieję, że jej pomysł poprą inne osoby zasiadające w Radzie Miasta. „Ponieważ szefowie PO i Nowoczesnej nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że chcą na poważnie zająć się sprawą pociągania do odpowiedzialności tuszujących kościelną pedofilię, mam nadzieję, że będzie to tylko konieczna formalność” – napisała radna.

„Odprawił huczny pogrzeb kapelanowi Wałęsy”

Diduszko-Zyglewska podała także powody, dla których według niej obaj wspomniani hierarchowie powinni utracić tytuły. Radna przypomniała, że abp Głódź jest jednym z bohaterów dokumentu braci Sekielskich. Stwierdziła, że duchowny nawet po ujawnieniu faktów na temat ks. Henryka Jankowskiego „bronił go publicznie podczas mszy z udziałem Lecha Wałęsy, a także odprawił huczny pogrzeb kapelanowi Wałęsy księdzu Franciszkowi Cybuli, który przyznał się do wielokrotnego gwałcenia dwunastolatka w konfrontacji ze swoją ofiarą, ale nie czuł skruchy” . „Takim był kapłanem, jakim był człowiekiem – dobrym, skromnym i cichym – mówił o gwałcicielu Głódź, który wiedział o sprawie. Kiedy film Sekielskich dokumentujący tę scenę szokował ludzi w Polsce, Głódź zwierzył się publicznie, że »byle czego nie ogląda«” – przypomniała warszawska radna.

We wpisie pojawił się również wątek abp Hosera. „Wsławił się wieloma rzeczami, jedną z nich jest jego milczenie na temat ludobójstwa w Rwandzie, gdzie był ważnym dostojnikiem (wizytatorem apostolskim w latach 1994-96), i roli Kościoła w tej historii” – czytamy w poście. „Abp Hoser wsławił się też zakneblowaniem księdza Wojciecha Lemańskiego i odebraniem mu, przy gwałtownym sprzeciwie wiernych, probostwa " – dodała Diduszko-Zyglewska.