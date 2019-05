Były proboszcz parafii w Kobyłce wykorzystał nastolatkę. Dziewczynka jest upośledzona umysłowo

W marcu 2019 roku Bogdan S., po trwającym od 2017 roku procesie, został skazany na 3 lata więzienia za zmuszanie 13-letniej dziewczynki z upośledzeniem umysłowym do obcowania płciowego. Wyrok nie jest prawomocny. Były proboszcz parafii w Kobyłce usłyszał również zarzut namawiania swojego podwładnego do składania fałszywych zeznań. S. chciał, by mężczyzna, który zawiadomił służby o przestępstwie, w sądzie oczyścił go z postawionych zarzutów.

Sąd nałożył na księdza zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz zakaz wykonywania zawodów, które mają związek z wychowywaniem lub opieką nad dziećmi. Dodatkowo Bogdan S. ma zapłacić pokrzywdzonej 50 tysięcy złotych. Ksiądz od 2015 roku nie pracuje w parafii w Kobyłce.

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, Bogdan S. nie został wykluczony ze stanu kapłańskiego, ale ma zakaz wykonywania funkcji kapłańskich. Sąd kościelny rozpatrzy sprawę duchownego po zakończeniu procesu w sądzie cywilnym.