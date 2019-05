Noc Muzeów 2019. Dokąd poza Warszawę warto się wybrać?

Tegoroczna Noc Muzeów będzie jedyną okazją do zwiedzenia Szybu Poniatowskiego w Katowicach w "surowym" stanie, jak wtedy, gdy jeszcze pracował. Był on częścią zamkniętej w ubiegłym roku kopalni Wieczorek, której historia liczy blisko 200 lat. Atrakcją będzie wizyta w budynku maszyny wyciągowej, po którym oprowadzą pracownicy Muzeum Historii Katowic. Zobaczyć tam można zabytkową elektryczną maszynę wyciągową z początków XX w. wraz z urządzeniami sterującymi.

Motywem przewodnim Nocy Muzeów w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” będzie zaś „Zmierzch na wsi, czyli horror w skansenie” . Na rozstaju dróg na zwiedzających będzie czekał zbójnik Eliasz, który wprowadzi ich w magiczny świat śląskich podań i legend.

Szczecińskie Muzeum Narodowe udostępni w sobotę m.in. taras widokowy wieży budynku przy Wałach Chrobrego. Na dziedzińcu Muzeum Tradycji Regionalnych pojawi się natomiast stanowisko do bicia pamiątkowej monety pomorskiej – szeląga Księcia Bogusława X.

Stare parowozy i zaplecze Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej udostępnione zostaną w Gryficach. Uczestnicy imprezy będą też mogli przejechać się ręczną drezyną. Do Gryfic będzie można dojechać „Nocnym pociągiem do muzeum” z Pogorzelicy, Kołobrzegu i Szczecina. W programie znalazł się także nocny koncert w podświetlanej scenerii Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych.

W Kielcach podczas Europejskiej Nocy Muzeów będzie można zwiedzić m.in. Sąd Okręgowy i wziąć udział w symulowanych rozprawach karnych i cywilnych, obejrzeć wystawę strojów urzędowych sędziego i prawników z korporacji prawniczych oraz zobaczyć sądowy pokój dla konwojowanych tzw. dołek. W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie "Krzemionki" w Sudole k. Ostrowca Św. zaplanowano zaś nocne zwiedzanie podziemnej trasy utworzonej z pokopalnianych wyrobisk neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego.

Starodruki w Gdańsku

PAN Biblioteka Gdańska organizuje prezentację kilku starodruków, dla której pretekstem jest 500. rocznica śmierci Leonarda da Vinci. Najstarszym pokazywanym starodrukiem będzie „Physica” z 1533 r. Hildegardy z Bingen. Muzeum w Starej Papierni w Łapinie (gm. Kolbudy) przygotowało wycieczkę na rowerach wodnych do zapory zabytkowej elektrowni wodnej. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach – kowalstwa i czerpania papieru.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku nabrzeże wyspy Ołowianki zamieni w port wojenny dla wojsk amerykańskich szykujących się do inwazji na Francję w czerwcu 1944 r. Zabytkowy statek-muzeum „Sołdek” zostanie uzbrojony, a jego wnętrza przemienione w pomieszczenia dawnego transportowca żołnierzy. Wojskowi w mundurach z 1944 r. zaprezentują wizję scen z ostatnich godzin przed słynnym „D-Day” .

Tajemnice Orientu we Wrocławiu

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu w ramach wydarzenia „Tajemnice Orientu opowiedziane nocą” odbędzie się oprowadzanie po wystawie „Cudo-Twórcy” połączone z przymierzaniem stroju chińskiego i puszczaniem chińskich lampionów szczęścia. Jedną z niedostępnych na co dzień dla publiczności instytucji, która otworzy swoje podwoje będzie Narodowe Forum Muzyki. Będzie tam można zajrzeć do pomieszczeń technicznych i poznać tajniki nowatorskich rozwiązań akustycznych.

Poznańskie Muzeum Narodowe zaprasza do udziału w medytacyjnym flash mobie i zwiedzania wystawy „Choroba jako źródło sztuki” . W Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prezentowana będzie wystawa druków astronomicznych i fizycznych „Chaos/Kosmos” , na której znajdą się unikatowe dzieła astronomiczne, obejmujące okres od XV do XX w., autorstwa m.in. Mikołaja Kopernika i Jana Heweliusza.

Policyjna Noc Muzeów

W tym roku po raz pierwszy w Noc Muzeów włączy się wielkopolska policja. Funkcjonariusze otworzą przed zainteresowanymi drzwi policyjnego muzeum. „Miłośnicy militariów będą mogli zobaczyć historyczne eksponaty. Jednym z ciekawszych jest tajemnicza skrzynia z różnego rodzaju akcesoriami np. maczugami, dzięki którym rozstrzygano kiedyś różnego rodzaju sąsiedzkie spory” – zaznaczył rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

W lubelskim skansenie zorganizowane będą "Nocne Bajania", czyli nastrojowa wędrówka w nocnej scenerii dawnej wsi i dworu, której celem będą poszukiwania zaginionej dziewczyny, co doprowadzi m.in. do spotkania z tajemniczym paniczem czy Cyganami z obozowiska rozbitego nieopodal dworu.

Wojskowa kuchnia sprzed stu lat

Muzeum Wojska w Białymstoku przygotowało pokaz gotowania dań z książki kucharskiej dla wojska pochodzącej sprzed stu lat. Białostocka Galeria im. Sleńdzińskich, która jest w trakcie przenosin do innej siedziby, zaprasza zaś do swojego obecnego budynku na ostatnią Noc Muzeów w tym miejscu – pod hasłem "Galeria na walizkach". Goście będą mogli wziąć udział we wspólnym pakowaniu zbiorów.

Na nocne zwiedzanie i fotografowanie zaprasza Opera i Filharmonia Podlaska. Będzie można zajrzeć na główną scenę opery i obejrzeć bogatą scenografię do musicalu "Upiór w operze". Noc zakończy się na zielonym dachu budynku, skąd będzie można podziwiać panoramę miasta.

„Zimna Wojna”

W Łodzi nietypową atrakcją będzie zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków zabytkowej kamienicy Mieczysława Pikusa i Jakuba Lendego. Przez ponad 70 lat była to najwyższa kamienica miasta. Na przełomie XIX i XX w. stanowiła miejsce spotkań artystów, ludzi pióra i dziennikarzy, jej klimatyczne „paryskie” wnętrza pojawiły się w filmie „Zimna Wojna” .

Z okazji Nocy Muzeów w Rzeszowie zostanie otwarta Izba Pamięci Komunikacji Miejskiej, a uczestnicy będą mogli bezpłatnie przejechać się zabytkowym Jelczem PR110U o numerze 442.

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze po raz dwunasty zaprosi na wydarzenia poświęcone kulturze wybranego kraju. Tym razem będzie to Węgierska Noc w Muzeum. Muzeum Ilustracji Książkowej zaprasza na Noc Muzeów pod hasłem "Bajkowy zwierzyniec". Nie zabraknie łamigłówek i krzyżówek o zwierzętach; będą też zajęcia fizyczne – obsługa prasy graficznej i własnoręczne odbijanie grafik.

Po raz 13. na Europejską Noc Muzeów zaprasza Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie koło Zielonej Góry. W programie znalazły się m.in. pokazy jazdy kaskaderskiej, walk i obyczajów rycerskich czy działania wyrzutni rakiet 2K11 Krug. Będzie też okazja, by poznać zasadę działania miotacza ognia czy broni przeciwpancernej. Przewidziano również pokaz świetlno-muzyczny przy odpalonym czołgu T-72.

Archiwum Państwowe w Opolu przypomni o grach hazadrowych, w jakie grano na Górnym Śląsku. Zwycięzcy specjalnego testu będą mogli w nagrodę zagrać w karcianego faraona. W Muzeum Wsi Opolskiej udostępniona zostanie większość budynków drewnianych, ale prawdziwą atrakcją będą pokazy wypieku podpłomyków, przygotowywania żuru czy smażenia racuchów. Ciekawostką jest pomysł Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, które zamierza wyświetlić na dziedzińcu przy ulicy Minorytów serial "Wojna i Ja", który przedstawia realia wojny widziane oczami najmłodszych.

W Noc Muzeów zwiedzić będzie można też rezydencję prezydenta RP na Zadnim Groniu w Wiśle. Uczestnicy wejdą m.in. do gabinetu prezydenta prof. Ignacego Mościckiego, jadalni oraz salonu Pronaszki, w których urzędująca głowa państwa spotyka się ze swoimi gośćmi, a także do kameralnego saloniku myśliwskiego.

„Pogłaskać” wilka

Zwierzęta Warmii i Mazur zostaną przedstawione podczas oprowadzania z latarkami po wystawie w Muzeum Przyrody w Olsztynie. Część eksponatów będzie można dotykać – „pogłaskać” wilka, największego drapieżnika Warmii i Mazur, przymierzyć skrzydło bielika, dotknąć najbardziej kolczaste zwierzę – jeża, porównać poroża jelenia i sarny.

„NATURAlnie” w Krakowie

Krakowska Noc Muzeów odbędzie się w piątek, a przebiegać będzie pod hasłem „NATURAlnie” . Weźmie w niej udział m.in. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, które w maju obchodzi 120-lecie istnienia. W związku z tym jubileuszem w Noc Muzeów zorganizuje akcję pod hasłem „Jestem Kraków” , polegającą na umieszczeniu luster w wielu miejscach w mieście, krakowianie będą się mogli w nich fotografować, a następnie zamieszczać je w mediach społecznościowych pod hasłem #jestemKraków.

Tegoroczne święto muzeów to także okazja do odwiedzenia Rydlówki – oddziału Muzeum Krakowa, gdzie będzie można wziąć udział w tematycznym oprowadzaniu, a także poznać historię dworku i zamieszkujących go rodzin. Będzie można również odwiedzić Aptekę pod Orłem, w czasie II wojny będącą miejscem spotkań żydowskich intelektualistów, naukowców i artystów przebywających w getcie. Dla uczestników otwarty zostanie również krakowski Barbakan i Wieża Ratuszowa.