Ulicami Warszawy przejdzie marsz „Polska w Europie". Przemówienie wygłosi Donald Tusk

Grzegorz Schetyna zapowiedział, że marsz planowany na 18 maja rozpocznie się o godzinie 12:00 na placu Bankowym w Warszawie. – Zapraszamy, obiecujemy pogodę, dużo słońca, przejaśnienie – zapowiadał polityk. Lider PO zaznaczył, że nie jest to wiec partyjny. – Chcemy, żeby to było spotkanie tych wszystkich, którzy uważają jak ważna jest Polska w UE, jak ważne są te relacje – mówił. Według informacji podawanych przez Schetynę, na sobotnim marszu pojawią się m.in. Bronisław Komorowski i Donald Tusk. Z tweeta Włodzimierza Czarzastego wiemy też, że na sobotnim marszu będzie także były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Grzegorz Schetyna potwierdził, że Donald Tusk zabierze głos podczas sobotniego marszu. – Gdzie bardziej i wyraźniej może przewodniczący Rady Europejskiej, obywatel RP, były premier dwóch kadencji, gdzie bardziej wyraźnie może powiedzieć, że tak zależy mu na pozycji Polski w UE niż na marszu razem z przyjaciółmi, z którymi robił politykę kiedyś? – pytał polityk. Przypomnijmy – 3 maja Donald Tusk wygłosił przemówienie na Uniwersytecie Warszawskim. Jednak uwagę obserwatorów bardziej przykuło wystąpienie jego przedmówcy – Leszka Jażdżewskiego.

Mimo niesprzyjającej pogody politycy zachęcają do udziału w wydarzeniu.

Warszawa – utrudnienia w ruchu

Od piątku, 17 maja, od godz. 6.00 na pl. Konstytucji zostanie zamknięty pas do skrętu w lewo (dla jadących od strony centrum) oraz jeden z pasów do skrętu w lewo (dla jadących z ul. Waryńskiego w kierunku centrum). W tym samym czasie zamknięty zostanie również fragment ul. Elektoralnej, pomiędzy ul. Marszałkowską a Przechodnią. W sobotę 18 maja od godz. 11.30 zamknięta zostanie jezdnia ul. Marszałkowskiej od al. Solidarności. Nie będzie można także pojechać z pl. Zbawiciela w ul. Marszałkowską, a ul. Waryńskiego będzie zamknięta od ul. Nowowiejskiej. Na czas przemarszu zostanie również wstrzymany przejazd w ciągu ulic poprzecznych.

Warszawa – zmiany w komunikacji

W sobotę 18 maja w godzinach 11-18 tramwaje linii 4, 15, 36, 18 i 35 będą kursowały objazdem ulicami: Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. W czasie przejścia uczestników marszu przez rondo Dmowskiego i wstrzymania ruchu tramwajów w ciągu Al. Jerozolimskich linie 7 i 25 pojadą ul. Towarową, al. Solidarności i dalej mostem Śląsko-Dąbrowskim. Tramwaje linii 9 i 24 dojadą do pl. Starynkiewicza, a po stronie praskiej pojadą ulicami al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa do pętli Ratuszowa-ZOO. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu będą dojeżdżały na pl. G. Narutowicza, a po stronie prawej do pętli Gocławek. Na objazdy najbliższymi ulicami zostaną skierowane autobusy linii: 102, 105, 107, 111,, 117, 118, 127, 128, 131, 151, 158, 159, 171, 175, 178, 222, 227, 501, 502, 504, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 525

Warszawa – zmiany zasad parkowania

Od środy 15 maja od godz. 22.00 do niedzieli 19 maja do godz. 22.00 nie będzie można parkować na pl. Konstytucji, od czwartku 16 maja od godz. 22.00 do niedzieli 19 maja do godz. 22.00 nie zaparkujemy również na pl. Bankowym, a od piątku 17 maja, od godz. 6.00 do soboty 18 maja, do godz. 24.00 nie będzie można parkować na wyznaczonych miejscach po zachodniej stronie ul. Marszałkowskiej za pl. Bankowym, i dalej za ul. Królewską, a także od ul. Żurawiej do ul. Wspólnej i przed ul. Wilczą.

Czytaj także:

Niespokojna pogoda. Wysoka temperatura i gwałtowne burze