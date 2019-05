Brudziński o przemówieniu Tuska: Ileż można odgrzewać ten sam stary i coraz bardziej żylasty kotlet?

Krzysztof Ziemiec zapytał ministra spraw wewnętrznych i administracji, czy weźmie udział w marszu „Polska w Europie”. – Dzisiaj wybieram się na Monte Cassino. To 75. rocznica niezwykle ważnego wydarzenia w dziejach historii naszego narodu i w historii polskiej armii. (…) Mam potrzebę serca, by być dziś na Monte Cassino a nie na żadnym marszu organizowanym przez kogokolwiek – stwierdził Joachim Brudziński na antenie RMF FM.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości odniósł się także do planowanego wystąpienia Donalda Tuska. – I znowu usłyszymy, że PiS jest zły (…). Ileż można odgrzewać ten sam stary i coraz bardziej żylasty kotlet? – pytał minister. Brudziński opisał także jak politycy Prawa i Sprawiedliwości spędzają ostatnie dni kampanii przed wyborami do PE. – My na tej ostatniej prostej, panie redaktorze, jesteśmy między ludźmi. Tak byliśmy w 2015 roku, jak byliśmy również po wyborach, rozjechaliśmy się po Polsce. Nasi kandydaci, pan premier Mateusz Morawiecki, pani premier Beata Szydło – docieramy do najmniejszych miejscowości. (…) Docieramy nawet do małych gmin, rozmawiamy z Polakami, bo tego Polacy oczekują, a nie kolejnych tyrad pod adresem rządu i Prawa i Sprawiedliwość – stwierdził Joachim Brudziński w RMF FM.

Marsz „Polska w Europie”

Grzegorz Schetyna zapowiedział, że marsz planowany na 18 maja rozpocznie się o godzinie 12:00 na placu Bankowym w Warszawie. – Zapraszamy, obiecujemy pogodę, dużo słońca, przejaśnienie – zapowiadał polityk. Lider PO zaznaczył, że nie jest to wiec partyjny. – Chcemy, żeby to było spotkanie tych wszystkich, którzy uważają jak ważna jest Polska w UE, jak ważne są te relacje – mówił. Według informacji podawanych przez Schetynę, na sobotnim marszu pojawią się m.in. Bronisław Komorowski i Donald Tusk. Z tweeta Włodzimierza Czarzastego wiemy też, że na sobotnim marszu będzie także były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Grzegorz Schetyna potwierdził, że Donald Tusk zabierze głos podczas sobotniego marszu. – Gdzie bardziej i wyraźniej może przewodniczący Rady Europejskiej, obywatel RP, były premier dwóch kadencji, gdzie bardziej wyraźnie może powiedzieć, że tak zależy mu na pozycji Polski w UE niż na marszu razem z przyjaciółmi, z którymi robił politykę kiedyś? – pytał polityk. Przypomnijmy – 3 maja Donald Tusk wygłosił przemówienie na Uniwersytecie Warszawskim. Jednak uwagę obserwatorów bardziej przykuło wystąpienie jego przedmówcy – Leszka Jażdżewskiego.