Rafał Maślak ocenił film Sekielskich. Szybko wycofał się ze swoich słów

- Widziałem pierwsze pół godziny i wyłączyłem. Owszem jest to kontrowersyjny film i o to chodzi. Dzieją się tam złe rzeczy, ale moim zdaniem jest to trochę tak nad wyraz przekoloryzowane. Jakieś przebitkowe, jakieś mleko płynące komuś z ust -powiedział Rafał Maślak w rozmowie z dziennikarzem portalu Przeambitni. Po jakimś czasie były Mister Polski przeprosił za swoje słowa.

„Przepraszam za moją nieprzemyślaną wypowiedź na temat filmu »Tylko nie mów nikomu« Tomasza i Marka Sekielskich. Problem pedofilii, który został poruszony przez dziennikarzy, jest bardzo ważny i wstydzę się, że w swojej wypowiedzi zbagatelizowałem go. Bardzo żałuję wypowiedzianych słów. Nie miałem zamiaru nikogo urazić, w szczególności ofiar haniebnych czynów i ich najbliższych – bardzo przepraszam. Przepraszam również twórców dokumentu za wypowiedź na temat filmu, którego nie obejrzałem w całości” – napisał na Instagramie.

Film Tomasza i Marka Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” był szeroko komentowany przez polityków, krytyków filmowych, a także przedstawicieli Kościoła. Został udostępniony za darmo na YouTubie na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego. Obejrzało go dotychczas ponad 19 milionów internautów.