Marsz „Polska w Europie". Lubnauer: Nie zgodzimy się na to, żeby była morda w kubeł i do urn

Podczas wydarzenia przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Polityk podkreślał znaczenie zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. – To są wybory, które zadecydują o przyszłości nas wszystkich we wspólnej Europie, dlatego one są tak niebywale istotne. Dlatego potrzebna jest ta niesłychana mobilizacja, bo w pewnym sensie to będzie drugie referendum na temat naszego członkostwa w UE – powiedział.

Głos zabrali również m.in. lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty oraz Grzegorz Schetyna. – 26 maja przy urnach wyborczych zwyciężymy, razem, wspólnie – powiedział polityk Platformy Obywatelskiej. – Jesteśmy razem, dlatego że nie chcemy Polski dzielić. Chcemy wspólnoty, współpracy. Nie chcemy dzielić Polski na bogatszych i biedniejszych, na tych, którzy mieszkają w miastach i na wsi. Na tych, którzy są wierzący i niewierzący. Nie będziemy Polski dzielić, bo Polska jest jedna – dodał polityk.

Ostre przemówienie Lubnauer

Głos zabrała również Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. – Kiedy 30 lat temu odzyskaliśmy wolność, kiedy 20 lat temu weszliśmy do NATO, kiedy 15 lat temu weszliśmy do UE, byliśmy przekonani, że przyszłość będzie tylko w różowych barwach, ale ostatnie cztery lata pokazały nam jasno – nic nie jest dane raz na zawsze – powiedziała. – Wszystko zależy od tego, jakich dokonamy wyborów. Przed nami jest wybór, wielki wybór – jakiej Polski chcemy? Czy jesteśmy za Polską paździerzowego państwa PiS, w którym godzi się w godność ludzi, nauczycieli, gejów, lekarzy, sędziów, czy niepełnosprawnych. Czy jesteśmy za paździerzową Polską PiS, w której codzienne niszczy się służbę zdrowia, odbiera prawo do niezależnych sądów, w której deformuje się edukację, uderza w przedsiębiorców, czy cenzuruje kulturę – pytała Lubnauer.

Polityk zaapelowała, by Polki licznie wzięły udział w wyborach. – Nie pozwólmy, żeby za nas zadecydował ktoś, kto nie zna życia rodzinnego, wieczny kawaler, który nie rozumie jakie są nasze potrzeby. (...) Nie pozwólmy, aby ktoś nam mówił popierajcie i nie przeszkadzajcie. Nie zgodzimy się na to, żeby była morda w kubeł i do urn, a jak wam się nie podoba to spieprzaj dziadu – kontynuowała.

