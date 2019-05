Ks. Isakowicz-Zaleski chce odebrania rezydencji biskupom. „To samo dotyczy kard. Dziwisza”

Abp Wojciech Polak pojawił się 16 maja w „Faktach po Faktach" TVN24, gdzie był pytany o to, czy ofiary księży pedofilów powinny otrzymać odszkodowania. Prymas Polski odpowiedział twierdząco zaznaczając, że „jeżeli chodzi wprost o odszkodowanie, czy zadośćuczynienie (...), to powinniśmy się stosować do obowiązującego w Polsce prawa” . – Czyli jeżeli sąd taką rzecz zasądzi, to Kościół nie jest ponad prawem, nie jest wyjęty z prawa – dodał. Zaznaczył przy tym, że trwają już prace nad powołaniem funduszu solidarnościowego dla osób, które były poszkodowane przez duchownych.

Kard. Dziwisz powinien się wyprowadzić?

Słowa prymasa Polski skomentował na Facebooku ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. „Fundusz? Najpierw likwidacja luksusowych rezydencji abp. Juliusza Paetza, który molestował kleryków, i b. prymasa Józefa Kowalczyka, który to tuszował. Niech obaj zamieszkają w domu emerytów, a zaoszczędzone kwoty dać na cele charytatywne” – napisał duchowny. „To samo dotyczy ks. kard. St. Dziwisza, b. metropolity krakowskiego, który wraz z włoskim »kamerdynerem«, wyświęconym w dziwny sposób na diakona, zajmuje całą kamienicę w centrum Krakowa” – dodał. Ks. Isakowicz-Zaleski podkreślił, że mieszkanie w takim miejscu generuje „ogromne koszty”, a poprzednik kard. Dziwisza, kard. Franciszek Macharski „na emeryturze mieszkał skromnie w klasztorze”.

