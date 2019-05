Wakacje rozpoczną się wcześniej. Premier Morawiecki podał termin

Mateusz Morawiecki w sobotę 18 maja pojawił się m.in. w Zawierciu, gdzie mówił o rządowym rozporządzeniu, zgodnie z którym rok szkolny zakończy się w środę 19 czerwca. – Często dostaję listy, telefony, smsy od znajomych, od ludzi, którzy mówią, że w tym roku szkolnym koniec roku wypada nieszczęśliwie, w piątek po Bożym Ciele 21 czerwca. To znaczy, że czwartek, piątek, sobota, niedziela mogłyby być wolne – tłumaczył premier. O swojej decyzji szef rządu poinformował również na Twitterze. Wspomniał, że wcześniejszego zakończenia roku szkolnego „oczekiwali rodzice, nauczyciele i uczniowie”. „Po co utrudniać, jak można ułatwić. No i wakacje będą dłuższe” – podsumował.

Piknik Militarny

Mateusz Morawiecki w sobotę pojawił się także na Pikniku Militarnym w Katowicach, który zorganizowano z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstań Śląskich. Szef rządu podkreślił, że lekcja jaką zostawili w testamencie Powstańcy Śląscy, to nie tylko lekcja historii o przeszłości, ale też lekcja o przyszłości. – To lekcja o tym, że Polska to jest wybór, często niełatwy wybór – mówił.

Premier wyraził też wdzięczność wobec wszystkich powstańców, którzy przyczynili się do przetrwania polskości na ziemiach Śląska. Dodał, że dzisiaj „idziemy ich śladem, budujemy silny Śląsk dla Polski i budujemy silną Polskę dla całego województwa śląskiego” .

