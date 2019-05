Hołownia skrytykował biskupa, później skasował post. „Tu nic się nie rozejdzie po kościach”

Szymon Hołownia w pierwszym z postów opublikowanych 18 maja stwierdził m.in., że dobrze, iż księża nie mogą mieć dzieci. „Bo na ojca, który jedzie medytować, gdy dzieci mu giną i dom się pali, można zareagować tylko w jeden sposób: ręce opadają” – wyjaśnił publicysta, nawiązując tym samym do decyzji hierarchy z Płocka, który postanowił spędzić pół roku w odosobnieniu. Post Hołowni po pewnym czasie zniknął z Facebooka, a sam zainteresowany tłumaczył, że nie chciał go ciągle edytować. Opublikował za to kolejny wpis, w którym kontynuował temat biskupa Libery.

Anonimowe donosy na biskupa

Dziennikarz przyznał, że przez kilka godzin od pierwszego postu otrzymał dużo informacji na temat tego, co dzieje się w diecezji płockiej. Zdaniem Hołowni to sami księża mieli anonimowo pisać listy, w których zarzucają swojemu biskupowi różne rzeczy dotyczące spraw organizacyjnych czy finansowych. „Na pierwszy rzut oka nie robią one wrażenia specjalnie wiarygodnych, za dużo w nich osobistych wycieczek i retorycznego ciśnienia, przywodzącego myśl o jakiejś osobistej zemście. Nie mi jednak to rozsądzać” – napisał publicysta. Dodał, że decyzja biskupa Libery może mieć związek z tym, że chciał on „usunąć się w cień na czas rozpoznawania tej sprawy przez Watykan” .

Hołownia stwierdził ponadto, że obecnie trwa „największy w historii kryzys w polskim Kościele” , który może „kosztować utratę całego pokolenia”. „To nie czas na usuwanie się w cień, to czas absolutnie wszystkich rąk na pokładzie. Jeśli ktoś twierdzi, że w takich warunkach można działać w trybie »business as usua«, i że to się wszystko jakoś rozejdzie po kościach – musi być ślepy. Tu nic się nie rozejdzie po kościach. A miejsce pasterzy jest teraz (a nie za pół roku) z nami, po naszej stronie kościoła, mają stać tu z nami, z nami krzyczeć, płakać, milczeć, dzielić nasz gniew, z nami działać” – czytamy we wpisie.

Publicysta przyznał, że wprawdzie nie zna biskupa Libery, ale powołując się na opinie innych stwierdził, że hierarcha nie jest „nierozsądnym człowiekiem” . „Dlatego trudno mi zrozumieć tę jego fatalną decyzję o opuszczeniu diecezji w momencie, gdy sytuacja w polskim (również płockim) Kościele przez te pół roku zdąży zmienić się dziesięć razy” – argumentował Hołownia.

Decyzja Libery i pierwsza reakcja Hołowni

Na konferencji prasowej bp Piotr Libera poinformował, że swoją decyzję uzgodnił z papieżem Franciszkiem już w styczniu. Płocki hierarcha swój pobyt w pustelni ojców kamedułów rozpocznie 1 lipca. – Ja to traktuję jako okres tzw. sabatyczny. Każdy ksiądz, każda siostra zakonna ma prawo, by po iluś latach pracy w Kościele zrobić sobie taka przerwę. Jest to nazywane rokiem sabatycznym – podkreślił duchowny. – Czynię to w pełnej wolności. Będę modlił się za Kościół w Polsce, za moją diecezję. W kontekście tego co się dzieje, siłą rzeczy, mój pobyt nabiera wymiaru pokutnego – przekonywał bp Libera. Tłumaczenia hierarchy najwyraźniej nie przekonały Szymona Hołowni.

„Owce w środku burzy"

Publicysta we wpisie na Facebooku ironicznie stwierdził, że „nie ma rzecz jasna bardziej odpowiedniego momentu na wyjazd i skoncentrowanie się na swoim dobrostanie duchowym, niż ten w którym powierzony ci Kościół – również płocki – jest w samym środku największego pożaru od x-leci”. „Owce w środku burzy, a pasterz od zawsze przecież pragnął duchowego SPA no i teraz mu się złożyły terminy” – dodał.

Hołownia stwierdził, że jeśli decyzja bp Libery jest powodowana tym, że duchowny zamierza w przyszłości zrezygnować ze stanowiska, to „Benedykt XVI swoją decyzję o abdykacji przemyśliwał i przemadlał przez rok, ani na chwilę nie uciekając od odpowiedzialności i obowiązków”. Publicysta podkreślił też, że dobrze jest, iż księża nie mogą mieć dzieci. „Bo na ojca, który jedzie medytować, gdy dzieci mu giną i dom się pali, można zareagować tylko w jeden sposób: ręce opadają” – podsumował.

Później publicysta redagował swój post nawiązując do komentarzy użytkowników, którzy wskazywali, że „modlitwą można wyprosić więcej łask, niż działaniem”. „Tyle, że czasem to działanie jest właśnie modlitwą. Kiedy się pali – lecisz z gaśnicą, a nie na rekolekcje w ciszy. Jeśli ma być inaczej – rozwiążmy kuchnie dla ubogich, szkoły, misje, Caritas” – argumentował Hołownia. Jeszcze w sobotę wieczorem wpis publicysty zniknął z Facebooka.

