Są wyniki półfinałów Eurowizji. Które miejsce zajął zespół Tulia?

We wtorek 14 maja odbył się pierwszy półfinał Eurowizji z udziałem zespołu Tulia, który zaprezentował utwór „Fire of Love (Pali się)”. Piosenka była wykonywana po polsku i angielsku, a artystki wystąpiły na scenie w barwnych strojach. To nie wystarczyło jednak, by podbić serca widzów oraz jury i Tulia nie znalazła się w gronie dziesięciu wykonawców, którzy awansowali do finału.

We wpisie na Facebooku przedstawiciele zespołu podziękowali internautom za głosy i wsparcie. „Cała miłość, energia i serdeczne słowa, które dostałyśmy od wielu zagranicznych dziennikarzy, pozostałych delegacji, oraz poznanych artystów przekonały nas, że warto dalej nieść muzyką piękno naszej kultury. Będziemy to robiły tak, jak dotychczas” – zadeklarowały członkinie Tulii.

Wyniki półfinału Eurowizji

Jak się okazuje, do szczęścia zabrakło naprawdę niewiele – jedynie 2 punktów. Tulia w pierwszym półfinale zajęła 11 miejsce. Przypomnijmy – do finału kwalifikowało się 10 krajów. Wokalistki z Polski zdobyły 120 punktów. Białoruś, która uplasowała się na ostatnim miejscu dającym awans, zdobyła 122 punkty. Ile punktów przyznały Tulii poszczególne kraje w głosowaniu zarówno jury jak i widzów?

Głosowanie jury:

10 punktów – Finlandia

8 punktów – Australia, Węgry

7 punktów – Czechy, Estonia

6 punktów – Białoruś

5 punktów – Izrael

3 punkty – Słowenia, Serbia, Portugalia

Głosowanie widzów:

8 punktów – Francja, Islandia

7 punktów – Czechy

6 punktów – Finlandia, Węgry

5 punktów – Australia, Belgia, Białoruś, San Marino

2 punkty – Estonia, Izrael

1 punkt – Słowenia

Holandia triumfuje

Jeszcze przed 64. finałem Eurowizji utwór „Arcade” był zaliczany do grona faworytów. 25-letni Duncan Laurence spełnił oczekiwania ekspertów i dał Holandii upragnione zwycięstwo. Muzyk, który w przeszłości brał udział w popularnym programie „The Voice of Holland”, w głosowaniu jurorów zajął trzecie miejsce. Widzowie byli bardziej przychylni, a i ich głosy przeważyły, dzięki czemu Holandia wygrała konkurs przed Włochami i Rosją. Na kolejnych miejscach znalazły się jeszcze m.in. Szwajcaria, Norwegia, Szwecja i Azerbejdżan. Zdaniem widzów i jurorów, z 26 ekip startujących finale najsłabiej zaprezentowała się Wielka Brytania.

