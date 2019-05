Poniedziałek z przelotnym deszczem i burzami. Temperatury wciąż wysokie

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, we wschodniej i północnej połowie kraju również burze, na ogół zanikające w pierwszej części nocy. Przez całą noc burze możliwe są na północnym wschodzie i tam prognozowana suma opadów w ich trakcie do 20 mm. W drugiej części nocy miejscami tworzyć się będą mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 10°C, 11°C nad morzem i w kotlinach górskich do 15°C, 16°C na północnym wschodzie oraz miejscami w centrum. Wiatr będzie słaby, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda na poniedziałek 20 maja

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, szczególnie w północno wschodniej części Polski. W czasie burz opady gradu, a prognozowana suma opadów do 20 mm na przeważającym obszarze, a na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i Lubelszczyźnie do 25 mm – 30 mm. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 21°C na Dolnym Śląsku do 24°C, 25°C na wschodzie i w centrum, chłodniej w kotlinach sudeckich i nad morzem, od 17°C do 19°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, południowy i południowo-wschodni, tylko na zachodzie wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h na zachodzie i 75 km/h w centrum i na wschodzie.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a wieczorem również zanikające burze. W czasie burz prognozowane sumy opadów do 20 mm na Pomorzu, Kujawach, Mazowszu, Podlasiu oraz Lubelszczyźnie. Temperatura minimalna od 10°C, 11°C na południowym zachodzie do 15°C, 16°C na północnym wschodzie i w centrum, tylko w kotlinach górskich od 7°C do 8°C. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.