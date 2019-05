Warszawa. 38-latek strzelał z kuszy w kierunku placu zabaw w przedszkolu

Policjanci zostali wezwani do przedszkola. Z relacji dyrektora placówki wynikało, że na podwórku przedszkolnym, gdzie mieści się plac zabaw, zostały znalezione bełty prawdopodobnie od kuszy.

Funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę ze zgłaszającą i jedną z mam, która znajdowała takie przedmioty wcześniej. To doprowadziło policjantów do namierzenia mieszkania, z którego prawdopodobnie były oddawane strzały. Funkcjonariusze poczekali na pojawienie się opisywanego mężczyzny. W mieszkaniu znaleźli i zabezpieczyli kuszę, cięciwy i bełty. 38-letni Jacek P. twierdził, że nie miał pojęcia o tym, że na taką broń należy posiadać pozwolenia. Twierdził, że kupił ją na portalu za granicą. Jednocześnie próbował zaprzeczać by to on z niej strzelał. Został zatrzymany.

Kryminalni i dochodzeniowcy przeprowadzili niezbędne czynności oraz ustalenia. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 38-latkowi zarzutu narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo mężczyzna odpowie też za wykroczenie z ustawy o broni i amunicji. Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany.

