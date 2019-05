Poznań. Są zarzuty dla organizatorów koncertów widmo. Grozi im do 8 lat więzienia

Zatrzymane osoby należą do zarządów czterech poznańskich firm, które sprzedawały za pośrednictwem internetu bilety na koncerty. Wydarzenia były następnie odwoływane w ostatniej chwili lub przenoszone na odległe terminy. Firmy przywłaszczały sobie pieniądze klientów, a ci nie mogli uzyskać ich zwrotu, mimo że do koncertów nie dochodziło. Sprawa dotyczy co najmniej 18 koncertów. Bilety był sprzedawane od grudnia 2017 roku do maja 2019 roku.

Na ten moment prokuratorzy mówią o 49 pokrzywdzonych, oszukanych na co najmniej 28 tysięcy złotych. Ta liczba na pewno wzrośnie. W siedzibach firm zabezpieczono obszerną dokumentację, na podstawie której zostanie sporządzona pełna lista osób pokrzywdzonych, a także całkowita kwota wyłudzonych pieniędzy.

Zarzuty przedstawione przez prokuraturę dotyczą oszustwa (art. 286 par. 1 kodeksu karnego) oraz przywłaszczenia pieniędzy klientów. Dwie osoby zostały aresztowane na dwa miesiące. Wobec pozostałej trójki sąd zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także:

Warszawa. 38-latek strzelał z kuszy w kierunku placu zabaw w przedszkolu