Atak na Magierowskiego. Polska ambasada w Tel Awiwie odrzuca wersję napastnika

„Zapis z kamer monitoringu ambasady jednoznacznie obala twierdzenia napastnika ws. rzekomego »złego potraktowania« przez strażnika. Ponadto napastnik świadomie podążał za samochodem ambasadora. Jesteśmy gotowi udostępnić wszystkie materiały odpowiednim instytucjom” – podaje polska ambasada w Izraelu na Twitterze. Mężczyzna, który zaatakował Marka Magierowskiego twierdzi, że został „źle potraktowany” przez ochronę ambasady i użyto wobec niego obraźliwego określenia.

Z ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy wynika, że nagranie jest bardzo wyraźne i prawdopodobnie zostanie ujawnione podczas rozprawy zaplanowanej na 23 czerwca.

Atak na ambasadora

Przypomnijmy, we wtorek 14 maja Marek Magierowski został zaatakowany przed siedzibą polskiej ambasady w Tel Awiwie. Jak podają media, napastnikiem był 65-letni mężczyzna, który mieszka w Herzliya, miejscowości położonej na północy Tel Awiwu. Prawnik mężczyzny przekazał, że jego klient we wtorek przyszedł do polskiej ambasady. Miał być stamtąd wyproszony po tym, jak chciał uzyskać informacje na temat zwrotu mienia żydowskiego. Później pod siedzibą dyplomatycznej placówki spotkał Magierowskiego, który wysiadał z samochodu. Wtedy miał go opluć i obrzucać obelgami. W czwartek 16 maja 2019 roku izraelska prokuratura postawiła 65-latkowi zarzut napaści i gróźb karalnych.